El DT Francisco “Paqui” Meneghini debió salir a dar explicaciones por la dura derrota de U de Chile por 3-0 contra Universitario de Lima en Perú, en el marco de la Noche Crema, evento en que el elenco local presentó a sus refuerzos para 2026.

Meneghini fue cuestionado por la posición de Lucas Assadi en este compromiso y el estratega aprovechó para dar a conocer dónde le gusta que juegue el talentoso futbolista, en lugar distinto donde brilló en 2025 (delantero por izquierda).

🧐 La posición que Meneghini le da a Assadi y la respuesta a las críticas

En conferencia de prensa, Paqui Meneghini señaló: “Con Lucas la idea es que juegue como mediapunta para que a partir de ahí vaya interpretando los espacios que vamos generando”.

“Se puede volcar a la izquierda en la jugada que abre las piernas para que entre Eduardo Vargas, pero mi idea es que participe más veces, entonces en la izquierda queda acotado, por medio puede ser más organizador”, añadió.

“Por dentro puede elegir la derecha o la izquierda. Estamos intentando que sea un jugador que haga más cosas, porque hace bien al encarar y el entrelíneas, pero puede hacer más cosas bien… Desde mediapunta debe hacer sociedades con Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Edu Vargas. Esas son algunas ideas de su posición”, sentenció.

Esta situación que produce cuando Lucas Assadi no tiene asegurada su continuidad en U de Chile, ya que Atlético Mineiro está pujando fuerte por quedarse con el futbolista, pese a que ha recibido respuestas negativas por parte de los Azules, que esperan un piso de 5 millones de dólares por su carta (3 por el 50 por ciento) y un pago directo, en una sola cuota.

🤩 Meneghini no pierde la confianza por la dura caída ante Universitario

Sobre los ecos de la caída de U de Chile frente a Universitario de Lima, Paqui Meneghini señaló: “Entiendo la reacción de la gente porque es la U un equipo grande, pero vamos a llegar bien al debut en el torneo porque veo cómo estamos trabajando”.

“El resultado no es el que esperábamos, pero fue ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron y entiendo la preocupación que puede generar, pero eso no me quita la confianza”, finalizó.

📅 ¿Cuándo debuta U de Chile en el Campeonato Nacional 2026?

U de Chile juega este viernes 30 de enero a las 20:00 horas ante Audax Italiano en el estadio Nacional en su debut en el Campeonato Nacional 2026.

Para ver este duelo debes acceder a TNT Sports en TV cable o TNT Sports en HBO Max.

Los Azules se han juramentado ganar el título de la Liga de Primera sí o sí, ya que hace 9 años que no lo conquistan, por lo que es la prioridad en esta temporada. Un buen resultado en este compromiso refuerza las convicciones para lo que viene.