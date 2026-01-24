La realidad del mercado es más fuerte que los deseos azules por retener a Lucas Assadi en la U de Chile. Eso lo saben de sobra los dirigente de la U, los que entienden que Assadi podría estar viviendo sus últimos días en el Centro Deportivo Azul.

Aldo Marín, director de Azul Azul, salió al paso de las inquietudes de los hinchas de Universidad de Chile por la posible partida de Lucas Assadi al extranjero y reconociendo lo inevitable.

🔵🔴 La dirigencia de la U ya piensa en un equipo sin Assadi

Aldo Marín, a través de su cuenta de X, explicó los mecanismos de transferencia y reconoció que “no depende de la U si un jugador se queda o se va, nosotros quisiéramos conservar a varios, pero el mercado es así”.

La declaración llegó en medio del interés de Atlético Mineiro y Gremio de Brasil por contratar al volante de 22 años, cuyo contrato expira en diciembre de 2026. Aunque Universidad de Chile cerró su plantel con la llegada de Juan Martín Lucero, el mercado podría reabrirse si llega una oferta satisfactoria por Assadi.

“Cuando un jugador tiene una cláusula de salida, el club que pague esta cláusula de acuerdo con el jugador puede sacarlo”, aclaró el dirigente.

“Cuando un jugador no tiene cláusula de salida, si un club está interesado debe negociar con el club dueño del pase, si este club pone un precio al jugador, quien pague este precio lo puede contratar”, cerró.

💰 ¿Cuánto pide la U de Chile por Lucas Assadi?

Azul Azul fijó un piso mínimo de US$ 5 millones por el 100% del pase. Según TNT Sports, la cláusula establece que será vendido en 5 millones de dólares o, en su defecto, 3 millones por el 50% de la carta.

El gerente deportivo Manuel Mayo fue claro: “Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes”. La U rechazó una propuesta de US$ 1,8 millones del Maccabi Haifa de Israel por considerarla insuficiente.

🇧🇷 ¿Cuál es el estado de las negociaciones con Atlético Mineiro?

Atlético Mineiro ofreció US$ 4 millones, pero la U exige pago al contado. Azul Azul tomó contacto con Palestino para consultar sobre los pagos del Galo, y la respuesta fue alarmante: el club brasileño aún no pagó ni siquiera la primera cuota del traspaso de Iván Román.Pese a todo, el Atlético Mineiro seguirá a la carga por Assadi y ya decidió que le harán una oferta a mitad de año, que es cuando el volante chileno puede iniciar negociaciones como agente libre para la temporada 2027.