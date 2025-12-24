La U de Chile 2026 comienza a tomar forma. Tras semanas de negociaciones, los azules finalmente llegaron a un acuerdo con Gustavo Álvarez para sellar su salida. Además, ya tienen a su reemplazante: Francisco Meneghini.

‘Paqui’, que dirigió a O’Higgins en el último Campeonato Nacional, fue el elegido por la directiva de los estudiantiles y será quien encabece técnicamente a la U la próxima temporada.

Sin embargo, el estratega no llegaría solo, puesto que un jugador del Capo de Provincia es uno de los objetivos del DT para que lo acompañe en su nuevo desafío en el club universitario.

😱 Formado en Colo Colo podría reforzar a la U de Chile

Según reveló el relator rancagüino, Javier Limardo, uno de los nombres que está en la carpeta de Meneghini para reforzar a la U de Chile es Luis Pavez, lateral izquierdo que fue una de las grandes figuras de O’Higgins en el último torneo.

El carrilero terminó contrato con los celestes y aún no ha renovado su vínculo, por lo que llegaría como jugador libre a la U en caso que Azul Azul materialice su interés y realice un ofrecimiento formal.

Sin embargo, el interés de los universitario por Pavez ha generado cierta controversia debido a su pasado por Colo Colo. El jugador es formado en el Cacique, elenco en el que disputó 48 partidos, anotó tres goles y aportó tres asistencias.

Tras vestir la camiseta alba, Pavez dio el salto al extranjero y emigró al Cádiz de España, pero no tuvo mayor protagonismo, por lo que regresó a Chile para defender a Santiago Wanderers y Unión Española. Luego partió a Juárez de México y finalmente retornó a Santa Laura, donde jugó hasta el 2024 para posteriormente fichar por O’Higgins.

⚽ Los números de Luis Pavez que seducen a la U de Chile

En la reciente temporada Luis Pavez fue uno de los puntos altos de O’Higgins, equipo que culminó tercero en el Campeonato Nacional, quedándose con un cupo a la próxima Copa Libertadores.

El carrilero izquierdo disputó un total de 2.867 minutos en 33 partidos, en los cuales convirtió dos goles y aportó seis asistencias.

