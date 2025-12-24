U de Chile finalmente hizo oficial durante la noche de este martes la salida del técnico Gustavo Álvarez tras dos años en el club, una despedida que para ojos de los propios involucrados y ajenos al club se vio rodeada de polémica, aunque el propio DT se encargó de ahondar en toda esta situación y aclaró cómo quedaron las relaciones con la dirigencia de Azul Azul sobre todo en este último tiempo.

Álvarez se había manifestado públicamente en la conferencia de prensa previa al partido con Coquimbo por la penúltima fecha del campeonato 2025, por lo que sorprendió que se animara a hablar una vez conocido el término de su ciclo al mando de la escuadra estudiantil.

⚽ Álvarez lamenta la mala imagen que marcó su salida de la U

Desde que se conociera la decisión desde el propio Gustavo Álvarez de no continuar en U de Chile es que en el club comenzaron las negociaciones para poder poner fin al contrato que tenía vigente el DT hasta fines del 2026, operación que se fue complicando más de lo esperado debido a diferencias entre las partes e incluso con amenazas de llevar todo por la vía legal.

La principal diferencia que desató la tensión en las tratativas entre la U y el representante del DT tuvo que ver con el tema económico. “Mi principal objetivo era terminar bien la relación. Nos vinculaba un contrato de dos año con un tema de una extensión, tema que no quería tocar porque jamás pensé en terminar un desacuerdo o conflicto jurídico con el club. Lo sostengo, no nos merecíamos un final en tribunales, sabíamos que esa cláusula de extensión podía poner la cuestión en un tribunal y preferí evitarlo y terminar en buenos términos”, expresó Álvarez en diálogo con Intimo de TNT Sports.

“Quise tener un reconocimiento o gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes y que el club tenga retribución económicas, darnos la mano y seguir cada uno en el camino. Pude irme a cero pesos, pero no es mi forma de actuar, no lo quise hace de esa manera“, remató el estratega trasandino al respecto.

🟦 ¿Cómo se destrabó la negociación entre U de Chile y Álvarez?

Sabido es que al principio de las negociaciones en la U esperaban que si Álvarez tenía la intención de romper anticipadamente su contrato debía pagar los 1.2 millones de su cláusula de salida, cifra que provocó el primer desencuentro con la parte acabo de llevar las tratativas en el lado del DT.

De ese modo se llegó al punto en que trascendió que desde la vereda del entrenador no tenían intención de pagar dicho monto y provocar un desgaste en las negociaciones para así conseguir otro tipo de acuerdo.

Finalmente, todo se destrabó con un consenso que determinó el pago de 200 mil dólares desde el DT hacia el club, solo una fracción del monto original y que seguramente en Azul Azul no dejó para nada contentos, a pesar de que el propio Álvarez asegurara lo contrario.