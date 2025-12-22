El quiebre ya estaba consumado, pero faltaba el detalle más sensible: cómo se cerraba el contrato. Tras días de tensión, borradores cruzados y abogados involucrados, Gustavo Álvarez logró destrabar su salida de la U de Chile con un acuerdo que reduce drásticamente la cláusula original y abre la puerta a su próximo destino.

Según información revelada por El Deportivo, el pacto final no solo resolvió el conflicto económico con Azul Azul, sino que además evocó un precedente clave del fútbol chileno: la fórmula que utilizó Jorge Sampaoli para dejar la Selección chilena en 2016.

🔍 ¿Cómo se selló la salida de Gustavo Álvarez de U de Chile?

El acuerdo comenzó a tomar forma durante el fin de semana y terminó de encarrilarse en las últimas horas. Aunque inicialmente estaba contemplada una reunión presencial, las partes optaron por avanzar sobre un borrador ya consensuado.

La relación entre Álvarez y la dirigencia estaba deteriorada desde comienzos de diciembre, cuando el DT anunció públicamente que no seguiría en el cargo. En ese momento, el propio entrenador explicó su decisión en conferencia de prensa: “Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”. Ese anuncio marcó un punto de no retorno.

🚪 Confirmada la salida de Gustavo Álvarez de U de Chile

En conferencia de prensa tras el directorio de de este lunes, fue Manuel Mayo quien confirmó la salida de Gustavo Álvarez de la U. “Se llegó a un acuerdo mutuo para no seguir trabajando de cara al 2026…Fue un acuerdo de palabra, faltan las firmas correspondientes, pero ya están los papeles en manos de los abogados“

Por temas contractuales y a la espera que se acabe el año calendario, no se pueden dar las declaraciones directas, pero claramente el directivo azul dio señales que el proceso de Álvarez se acabó. “Al ser un tema legal, no estoy en condiciones de hablar al respecto, pero esperamos que se firme en las próximas horas y cuando sea oficial, se anunciará“.

💰¿Cuánto pagará Gustavo Álvarez para dejar U de Chile?

El contrato vigente hasta diciembre de 2026 contemplaba una cláusula de salida de US$1,2 millones, cifra que, en la práctica, hacía inviable una ruptura inmediata.

Sin embargo, el acuerdo final redujo de forma significativa ese monto. Álvarez pagará US$200 mil dólares, una fracción del valor original, lo que permitió cerrar definitivamente su salida del club.

🧠 ¿Por qué la cláusula de Álvarez se compara con la de Jorge Sampaoli?

La similitud no está solo en el desenlace, sino en la modalidad del acuerdo. Al igual que ocurrió con Jorge Sampaoli en 2016, el entrenador podrá pagar la cifra en cuotas, una vez que firme contrato con un nuevo club. En aquel entonces, la ANFP explicó públicamente el mecanismo utilizado con el casildense:

“El acuerdo incluye cancelar a Jorge Sampaoli las indemnizaciones legales… Por su parte, a través de la firma de un reconocimiento de deuda, el ex director técnico nacional se comprometió a pagar un monto a la ANFP contra su próximo contrato”. La lógica es prácticamente idéntica a la aplicada ahora con Gustavo Álvarez.

🌍 ¿Influye su próximo destino en la forma de pago?

Sí. El acuerdo contempla que el pago se active una vez que Álvarez tenga nuevo empleador, lo que explica por qué su nombre ya comenzó a sonar con fuerza fuera de Chile. En Perú, por ejemplo, el técnico aparece como opción para liderar un nuevo proceso con miras al Mundial de 2030, escenario que facilitaría la ejecución del acuerdo económico.

🏟️ Así fue el ciclo de Gustavo Álvarez en la U de Chile

Más allá del cierre contractual, el balance deportivo quedó lejos del objetivo principal. La U no logró volver a pelear el título de liga, algo que no consigue desde 2017.

En su gestión destacan:

Copa Chile 2024

Supercopa, venciendo a Colo Colo

Corte del invicto albo en Superclásicos en el Monumental

Sin embargo, el equipo finalizó cuarto en el Campeonato Nacional, accediendo solo a Copa Sudamericana, muy por debajo de la expectativa dirigencial. En Copa Libertadores, el equipo dejó buenas sensaciones iniciales, pero no logró avanzar a octavos. La eliminación ante Lanús, en el segundo torneo continental en importancia, cerró un ciclo internacional marcado por episodios complejos, como el accidentado duelo frente a Independiente.

📰 EN RESUMEN

Gustavo Álvarez acordó su salida de la U de Chile

Pagará US$200 mil y no los US$1,2 millones originales

El pago será en cuotas, tras firmar con otro club

El modelo replica la cláusula usada por Jorge Sampaoli en 2016

El acuerdo fue revelado por El Deportivo

La U podrá destrabar la banca y avanzar en su nuevo proyecto

