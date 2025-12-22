La U de Chile dejó atrás semanas de incertidumbre y finalmente tomó una decisión clave para su futuro. Tras encaminarse el acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez, el club eligió a Francisco Meneghini como el nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026.

El movimiento no sorprende en el Centro Deportivo Azul. Meneghini aparecía desde hace semanas como una de las cartas mejor evaluadas por la dirigencia, y su salida de O’Higgins este mismo lunes terminó por allanar el camino para que el club cerrara al técnico que liderará un proyecto cargado de exigencias deportivas y presión inmediata.

🔍 ¿Por qué la U eligió a Paqui Meneghini como su nuevo DT?

La decisión responde a un perfil que la U venía buscando: entrenador de procesos, con metodología clara, experiencia en el medio local y capacidad para competir sin grandes presupuestos. En 2025, Meneghini firmó una de las campañas más sólidas del fútbol chileno al mando de O’Higgins:

3° lugar en el Campeonato Nacional

56 puntos

Clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras nueve años

tras nueve años Rendimiento cercano al 57%

Ese respaldo deportivo fue determinante para que Azul Azul llegara a un consenso por Paqui Meneghini durante esta jornada, a la vez de que se pudiera desenredar la salida del cuerpo técnico anterior.

📊 ¿Cuáles fueron los números de Meneghini en O’Higgins en 2025?

El ciclo que deja en Rancagua fue ampliamente valorado:

30 partidos dirigidos

16 triunfos

8 empates

6 derrotas

43 goles a favor

34 goles en contra

Más allá de las cifras, el sello fue competitivo y ordenado, con un equipo que sostuvo regularidad durante toda la temporada y volvió a instalarse en el plano internacional.

Cabe recordar que el club rancagüino oficializó su salida a través de un comunicado, destacando el proceso encabezado por el DT y su cuerpo técnico: “O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini (…) quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”.

Y agregaron: “Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”.

🔁 ¿Cómo se destrabó la salida de Gustavo Álvarez?

La oficialización de Meneghini llega tras semanas de tensión por la salida de Gustavo Álvarez, quien mantenía contrato vigente para 2026. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de palabra que permitió cerrar su ciclo. Según reveló Cristián Caamaño, el DT argentino pagará cerca de US$200 mil en cuotas para rescindir su vínculo, una cifra muy inferior a la cláusula original. El cierre de ese conflicto liberó de inmediato la planificación deportiva y permitió oficializar al nuevo cuerpo técnico.

🏋️ ¿Qué desafíos tendrá Meneghini en la U de Chile en 2026?

El escenario no será simple. Meneghini asumirá con:

Un plantel en rearmado

Dos refuerzos listos para ser anunciados

Cuatro torneos en el calendario 2026

Alta presión por resultados inmediatos

Además, deberá iniciar rápidamente la planificación de la pretemporada y definir el perfil competitivo del equipo para la Copa Sudamericana 2026.

📰 EN RESUMEN

Paqui Meneghini es el nuevo DT de la U de Chile

Reemplaza oficialmente a Gustavo Álvarez

Llega tras una histórica campaña con O’Higgins

La salida de Álvarez se cerró por cerca de US$200 mil

La U destraba su planificación para 2026

Se esperan anuncios de refuerzos en las próximas horas

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del nuevo ciclo azul, el armado del plantel 2026 y las primeras decisiones de Paqui Meneghini en la banca de la U.