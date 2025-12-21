U de Chile sigue buscando director técnico, mientras también trabaja en acordar la salida de Gustavo Álvarez: el club no ha llegado a un consenso con el argentino y está con los brazos cruzados a la hora de oficializar a su reemplazante.

Igualmente se está conversando con los posibles próximos entrenadores del club y hay dos que corren con ventaja. Ninguno de ellos es Renato Paiva, ya que en las últimas horas se alejaron las posturas con el portugués debido a sus pretensiones económicas y otras propuestas de trabajo.

📋 Los dos entrenadores que corren con ventaja en U de Chile

Según dio a conocer Redgol, Francisco “Paqui” Meneghini es una de las opciones más importantes que tiene U de Chile. El estratega argentino es accesible económicamente y gusta en el directorio de Azul Azul, por lo que siempre estuvo entre las alternativas más cercanas ante la salida de Álvarez.

El otro nombre no fue revelado, aunque ambas posibilidades están tan cercanas, que el elegido podría ser anunciado incluso este lunes de forma oficial por el club, aunque todo depende cómo avance el tema de Gustavo Álvarez.

🔁 ¿Cómo van las negociaciones de U de Chile con Gustavo Álvarez?

Las negociaciones de U de Chile con Gustavo Álvarez están cada vez más fructíferas. En las últimas jornadas se han acercado las posiciones y el acuerdo puede concretarse este lunes, día en el que se puede hacer oficial su salida.

Esto puede liberar a la U para presentar a su nuevo DT, aunque como sabemos en el fútbol, nada está 100 por ciento cerrado mientras la firma no esté ejecutada.

📋 Los refuerzos de U de Chile

Según informó La Tercera en las últimas horas, U de Chile amarró el regreso de Eduardo Vargas tras 14 años. El delantero llegó a acuerdo económico con el club (lo que no sucedió a mitad de 2024), por lo que Turbomán debe presentarse el lunes 5 de enero a trabajar en el Centro Deportivo Azul.

También se materializó la renovación de Charles Aránguiz. El resto de las caras nuevas también dependerá de la contratación de un nuevo entrenador.