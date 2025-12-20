Universidad de Chile vive días clave en la reestructuración de su proyecto deportivo. Todo apunta a que Gustavo Álvarez dejará su cargo como entrenador, poniendo fin a una etapa que ilusionó pero no logró consolidarse con títulos. El detalle que llamó la atención en su adiós no fue su rendimiento, sino el monto final que pagará para salir anticipadamente.

Aunque el contrato del argentino tenía vigencia hasta diciembre de 2026, las partes decidieron negociar. Y según adelantó la prensa nacional, el acuerdo incluye un pago muy inferior al que estipulaba la cláusula original. El futuro de la banca azul ya se mueve en otra dirección.

💸 ¿Cuál era la cláusula original de Gustavo Álvarez en la U?

Cuando firmó con U de Chile, el contrato de Gustavo Álvarez contemplaba una cláusula de salida cercana a 1,2 millones de dólares, una cifra alta para el contexto actual del club. Pero según reveló El Mercurio, el entrenador no pagará ni siquiera la mitad de esa cantidad.

El acuerdo finalizado entre las partes estableció un pago de 500 mil dólares, que será abonado en cuotas, permitiendo así su salida inmediata del proyecto sin mayores trabas.

🧠 Por qué Gustavo Álvarez decidió dejar U de Chile

Más allá del aspecto económico, el ciclo de Álvarez parecía terminado desde lo futbolístico. El equipo mostró un rendimiento irregular, sin lograr consolidar una identidad clara, y sin acercarse a disputar campeonatos de forma sostenida. Se le cuestionó el torneo que perdieron a manos de Colo Colo con una distancia de puntos holgada.

Fuentes cercanas al club afirman que Álvarez entendió que su ciclo estaba cumplido, y que lo mejor para ambas partes era acordar una salida anticipada. La dirigencia, por su parte, ya trabaja en cerrar a su sucesor.

⚽ ¿Quién será el reemplazante de Álvarez en la U?

Todo indica que el nuevo entrenador de la U será Renato Paiva, quien se encuentra a un paso de ser oficializado. Con recorrido por Independiente del Valle y León de México, el portugués llegaría con una propuesta moderna, que apunta a consolidar una identidad táctica más ofensiva y protagonista.

La llegada de Paiva marcaría un nuevo intento de Universidad de Chile por retomar el protagonismo en el fútbol chileno, algo que no logra de manera sostenida desde su época dorada con Jorge Sampaoli.