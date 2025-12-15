Universidad de Chile sigue trabajando para destrabar la salida de Gustavo Álvarez, quien previo al término del Campeonato Nacional manifestó públicamente su deseo de dejar el club una vez concluido el año.

Por ello, la dirigencia de Azul Azul ha sostenido algunas reuniones con su representante para llegar a un acuerdo, sin embargo, hasta el momento eso no ha ocurrido.

La principal diferencia es la económica, puesto que la directiva del elenco universitario espera recibir los US$1,2 millones que establece su contrato, mientras el DT ofrece una cifra significativamente menor. Aunque eso podría cambiar, puesto que apareció un interesado que podría pagar dicho monto.

😮 Interesado en Gustavo Álvarez podría acelerar su salida de la U de Chile

Según reveló Radio Cooperativa, la selección de Perú está interesada en contratar a Gustavo Álvarez, lo que podría acelerar su salida del Centro Deportivo Azul.

“Hoy día en el CDA recibieron una buena noticia desde tierras peruanas. Hay interesados en Gustavo Álvarez, el más interesado es la selección y ya saben los monto, donde están dispuestos a poner un porcentaje para la salida”, señalaron en el citado medio.

“Es una de las primeras opciones y por lo mismo, si bien se toman su tiempo, tienen a Álvarez en la mira y dicen que si hay que ayudar por su salida, están dispuestos a hacerlo”, agregaron.

🔵 Los candidatos a la banca de U de Chile

Ante la inminente salida de Gustavo Álvarez, en la Universidad de Chile ya se encuentran buscando a su reemplazante.

En ese sentido, el principal candidato es Gustavo Paiva, entrenador portugués que viene de dirigir a Fortaleza de Brasil, elenco con el que descendió en el Brasileirao.

Sin embargo, el estratega no es el único que interesa a la dirigencia de Azul Azul, puesto que también están en carpeta nombres como Francisco ‘Paqui’ Meneghini, Eduardo Berizzo, Martín Anselmi y Ariel Holan.

Por ahora, lo primero para la U es sellar la partida de Álvarez para luego concretar el arribo de su nuevo DT y comenzar a conformar su plantel con miras al 2026.

