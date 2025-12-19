Universidad de Chile sigue entrampada en la búsqueda de su nuevo entrenador. Si bien es un hecho que Gustavo Álvarez no seguirá en la banca, la dirigencia de Azul Azul aún no llega a un acuerdo con el DT, por lo que no puede abrochar a su reemplazante.

Esta situación ha generado que algunos candidatos hayan quedado descartados, como es el caso de Martín Anselmi. De hecho, se especuló que la única opción que seguía en carrera era Francisco Meneghini, sin embargo, en las últimas horas una de las alternativas que asomaba con fuerza para calzarse el buzo de la U rompió el silencio e ilusionó a los hinchas sobre un posible arribo al club.

Se trata del portugués Renato Paiva, quien conversó sobre el interés de los universitarios luego que se conociera que su alto costo complicaría su arribo a nuestro país.

🔵 Renato Paiva se refiere al interés de la U de Chile

En conversación con el medio portugués A Bola, el entrenador fue consultado por la posibilidad de que asuma en la banca de los azules. “Como saben, me fui a ese barrio del mundo, que es América del Sur y América Central, y allí estoy desarrollando el trabajo. Es normal que este trabajo atraiga la atención de quienes conducen. Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy grande del panorama sudamericano”, comenzó diciendo.

“Es un club que lucha constantemente por ser campeón y, por supuesto, siempre es apetecible para un entrenador. Me gustan los grandes desafíos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes”, agregó.

⚽ Renato Paiva descarta asumir en una selección nacional

Uno de los aspectos que alejaba a Paiva de la Universidad de Chile era su supuesto acercamiento con la selección de Perú, combinado que se encuentra buscando entrenador para encabezar el próximo proceso. Sin embargo, fue el propio DT el que descartó su interés por asumir un equipo nacional.

“Mi vida pasa por esto. Mi esposa sabe y me dice varias veces, con razón, que me pongo insoportable cuando no trabajo. Incluso puedo decir que me contactaron para entrenar una selección…”, reveló. Al ser consultado si se trataba de Europa, aclaró que “no. De América del Sur. Pero me siento demasiado joven para entrenar a un equipo nacional, todavía es temprano. Quiero entrenar todos los días, tener juegos. Eso es lo que me desafía”, sentenció.

Esto último vuelve a encender la ilusión de la U de Chile, que podría seguir en carrera para intentar contratar a Paiva para reemplazar a Gustavo Álvarez.

