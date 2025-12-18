En un verdadero dolor de cabeza para U de Chile se ha convertido el adiós del técnico Gustavo Álvarez, quien luego de anunciar en la penúltima fecha del Campeonato que no continuaría en el club estudiantil esperó hasta el término de la temporada para comenzar a negociar con Azul Azul los términos de su salida, una situación que se ha dilatado más de lo esperado y que además le ha negado a los estudiantiles la posibilidad de poder meterse de lleno en resolver la llegada de un sucesor en la banca.

Han sido días de conversaciones entre Azul Azul y el representante de Álvarez en las que se ha buscado entre las partes llegar a un consenso en caso que desde el lado de Álvarez deban pagar una indemnización por su salida teniendo contrato vigente en la U, pero desde la concesionaria ya colmaron su paciencia y definieron una fecha límite, además de una última propuesta, para ponerle fin a las tratativas.

⚽ El ultimátum desde Azul Azul para resolver la partida de Gustavo Álvarez de la U

En torno a todo este escenario es que desde U de Chile han sido claros en querer que se respeten los 1.2 millones de dólares de la cláusula del DT argentino, mientras que desde la vereda contraria han buscado reducir dicha cifra, aunque también se habló que se buscaba el “desgaste” en las negociaciones al tener la intención de no pagar nada por su marcha de la institución.

Ahora, con el fin de dar término de una vez por todas a esta novela con Álvarez es que desde la U se pusieron una fecha límite para llegar a un acuerdo. Según lo informado por el periodista Marcelo Díaz en la última edición de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, entre este jueves y mañana viernes 19 de diciembre debiese llegarse a un acuerdo de parte de Azul Azul y el agente de Gustavo Álvarez y terminar el contrato.

“Estaba la propuesta desde el club de que de parte de Álvarez puedan pagar algo ahora y otra parte cuando ya tenga nuevo club“, apuntó el comunicador sobre la nueva fórmula que proponen en el club para zanjar el tema, algo de lo que habrá que esperar una oficialización seguramente en las próximas horas.

Así las cosas, pareciera que la teleserie por la salida de Gustavo Álvarez va teniendo su capítulo final y desde Universidad de Chile finalmente verán el camino libre para poder negociar con uno de los DT que tienen en carpeta para 2026, ya sea Renato Paiva, quien se complicó más por el interés desde la selección peruana o los otros dos en lista, Martín Anselmi y Francisco Meneghini.