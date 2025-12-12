La situación del técnico Gustavo Álvarez y U de Chile parece estar entrando en un punto de máxima tensión, y aunque la partida del argentino debiese quedar resuelta en los próximos días este viernes se destapó que el DT tomó una postura que lo hace quedar bastante mal parado en lo que debía ser un amigable adiós del club en el que conquistó una Copa Chile y una Supercopa.

Esta misma semana hubo conocimiento respecto a las negociaciones que se llevan a cabo entre el agente de Álvarez y la U para destrabar su salida donde se mencionó que desde la parte del DT buscaban rebajar el monto de la indemnización que debiesen pagar por querer salir teniendo contrato vigente con el club, sin embargo, el escenario daría un importante vuelco que no tiene para nada contentos a los directivos azules.

👀 Álvarez toma una postura que tiene indignadísimos a todos en la U

Si en un inicio trascendió que el representante de Álvarez habría propuesto pagar alrededor de 300 mil dólares de indemnización para así resolver su marcha de U de Chile, una nueva versión desde la propia institución expondría una ingrata postura de parte del círculo del estratega.

Fue el periodista Cristián Camaño quien temprano este viernes dio a conocer del giro que dio las negociaciones entre el agente de Gustavo Álvarez y la U. “No se ha hablado de cifras por parte de Álvarez con la dirigencia porque no quiere pagar derechamente. No quiere pagar indemnización, no ha puesto ninguna cifra porque su negociación por ahora marca no pagar“, lanzó el comunicador en el programa Puntapié inicial de Radio Agricultura.

“La idea de Álvarez es que sabe que la U está apurada por traer un nuevo DT porque tiene muchos compromisos con posibles fichajes a los que pidieron tiempo. La estrategia de Álvarez es desgaste, el ‘rehén 2’ está en la etapa de desgaste. No quiere pagar ni uno y no ha dicho ningún monto para ofrecer a la dirigencia de la U. En el club están calentísimos porque entienden que se quiere ir sin pagar ni uno”, añadió Camaño sobre esta compleja negociación que llevan a cabo ambas partes, pero con una nueva arista que tiene al DT argentino como el villano de esta teleserie.

⚽ ¿Cuándo se zanjará la salida de Álvarez de U de Chile?

Pese a este nuevo obstáculo que se mete en las tratativas entre Álvarez y la U, lo más seguro es que la salida del entrenador deba definirse en los próximos días, puesto que en el club estudiantil tienen un plazo de no más de 2 semanas para poder abrochar la llegada de su nuevo técnico, donde el nombre del portugués Renato Paiva acelera con más fuerza para liderar la banca desde el próximo 2026.