La semana de U de Chile gira en torno a poder destrabar la salida del técnico Gustavo Álvarez, negociaciones que ya se encuentran en marcha luego de que el propio entrenador haya dejado en claro que se marcha del club y pidiera dar término por anticipado a su contrato, un punto que precisamente ha provocado demora en llegar a un acuerdo entre las partes.

Teniendo en cuenta que no hay voluntad de parte de Álvarez por renunciar y que tiene contrato vigente con la U por todo el 2026, desde Azul Azul han tenido que sentarse a negociar con el representante del DT para poder llegar a un entendimiento en el término de la relación laboral, algo que no ha sido fácil debido a que tanto desde la directiva como de la parte del estratega se han puesto firmes en sus posturas.

👀Los detalles que tienen estancadas las negociaciones por la salida de Gustavo Álvarez

Desde que se conoció la intención de Álvarez por dejar U de Chile al término de esta temporada 2025 es que desde el club laico inmediatamente dejaron en claro que esperarían recibir una indemnización de parte del técnico por el tiempo que le resta cumplir de su contrato, una cifra de dinero que ronda el millón y 200 mil dólares.

Pues bien, el hecho es que por el lado del representante de Gustavo Álvarez se busca que dicho monto sea mucho menor al que exigen desde Azul Azul, algo que asoma como un obstáculo para poder resolver la finalización del contrato que hay con el DT.

Así lo explicó el periodista Cristian Camaño esta jornada en Radio Agricultura, donde puntualizó que “La U está esperando, pero no quiere perder demasiado dinero”, dando a entender que desde el club igualmente se abren a recibir una cifra menor a la esperada, pero no tanto como la que proponen desde el entorno del entrenador argentino.

Gustavo Álvarez le pone problemas a la U por su salida del club/ © Photosport

😯 ¿Cuándo se concretaría la salida de Álvarez de U de Chile?

De todas maneras, pese a estos problemas que han surgido en las negociaciones en U de Chile esperan poder concretar la salida de Gustavo Álvarez esta misma semana, por lo que en las próximas horas debiese haber novedades al respecto que resuelvan el bullado adiós del estratega que conquistó una Copa Chile y una Supercopa durante los dos años que vivió en el club estudiantil.