Universidad de Chile deja atrás la pretemporada y pone primera en el Campeonato Nacional 2026. Este viernes, el Romántico Viajero recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un duelo que marca el debut oficial del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini y el inicio de un año donde los azules buscan cambiar el rumbo.

El contexto es distinto a los amistosos: hay puntos en juego, presión real y un rival que en 2025 se transformó en un verdadero dolor de cabeza para la tienda azul. Con refuerzos ya confirmados, el respaldo de su gente y la necesidad de responder tras el golpe sufrido en Lima, el estreno ante el conjunto itálico aparece como el primer examen del año.

🔵 ¿Cómo llega la U de Chile al debut del Campeonato Nacional 2026?

La U llega a este estreno con sensaciones mixtas. El equipo viene de una dura caída por 3-0 ante Universitario en Lima, en el debut internacional de Meneghini, un resultado que dejó dudas, pero también aprendizajes.

La buena noticia para los azules es que el plantel ya empieza a tomar forma. La U cuenta con cuatro refuerzos confirmados para esta temporada: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas y Lucas Romero, todos con opciones de sumar minutos desde el arranque.

Además, el cuerpo técnico recibió alivio en la semana: Gabriel Castellón y el propio Rivero evolucionaron bien físicamente y no tendrían inconvenientes para estar disponibles en el debut, dejando a Meneghini con el plantel prácticamente completo para el primer partido oficial del año.

🟢 ¿Cómo llega Audax Italiano al partido ante la U de Chile?

Audax Italiano vuelve a aparecer como un rival incómodo. En la temporada 2025 fue uno de los equipos que Universidad de Chile no logró vencer, con un empate y una derrota en sus enfrentamientos directos.

El equipo de La Florida ha demostrado solidez táctica y un funcionamiento que históricamente le ha generado problemas al Romántico Viajero, especialmente en el Estadio Nacional. No es casualidad que los antecedentes recientes mantengan en alerta al entorno azul.

🔵 La formación de U de Chile vs Audax Italiano

Universidad de Chile trabajó durante la semana con una oncena que asoma como la base para el debut oficial en el Campeonato Nacional 2026, aunque la confirmación final llegará horas antes del partido en el Estadio Nacional.

Según lo visto en los últimos entrenamientos, Francisco Meneghini apunta a un esquema equilibrado, con experiencia en la zona media y peso ofensivo desde el arranque.

La probable formación de la U sería:

Gabriel Castellón en portería;

Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa;

Lucas Romero y Charles Aránguiz como volantes de contención;

Eduardo Vargas, Lucas Assadi y Javier Altamirano en la creación;

Octavio Rivero como referencia en ataque.

La presencia de Rivero desde el inicio asoma como una de las principales apuestas ofensivas, mientras que el tridente Vargas–Assadi–Altamirano concentra buena parte de la expectativa para este estreno oficial.

