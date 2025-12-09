Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, Gustavo Álvarez quiere dejar la U de Chile después de dos temporadas y dos títulos.

El DT argentino fue claro hace unos días: no renunciará a su cargo, pero quiere salir del club por grandes diferencias con la dirigencia.

Mientras U de Chile y Gustavo Álvarez aún no inician las conversaciones formales sobre su salida, el cuerpo técnico ya hizo su primer movimiento y todo apunta a que no seguirán en el club.

🧳El gesto del cuerpo técnico de Álvarez

Antes de que las partes se sienten a conversar, el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez comenzó a desocupar el Centro Deportivo Azul. Según confirmó Encancha, el analista y el preparador físico Marcelo Figueroa partieron rumbo a Buenos Aires con varias maletas.​​

Este gesto es interpretado en el CDA como una señal inequívoca: pase lo que pase con la negociación económica, Gustavo Álvarez y su staff ya tomaron la decisión de dejar el club. El cierre del Campeonato Nacional marcó también el término de un ciclo que, en silencio, comienza a despedirse.​

💰 ¿Cuánto le costará su salida a Gustavo Álvarez?

La cláusula de rescisión es de US$ 1,2 millones. Este monto debe ser pagado por cualquier club que quiera contratar a Álvarez, ya sea equipo o selección. El DT, lógicamente, no puede cubrir esa cifra de manera personal, pero tampoco tiene ofertas en la mesa.​

Si la U decide despedirlo unilateralmente, deberá pagar US$ 100 mil. Además, Álvarez cobra un sueldo mensual cercano a los $58 millones, lo que equivale a $700 mil dólares anuales.​

⏰ ¿Cuándo comienzan las negociaciones formales?

Este martes empezarán a definirse los primeros lineamientos de la planificación 2026. Álvarez iniciará esta semana las primeras conversaciones formales con Azul Azul para negociar su eventual salida.​Las posturas están claras: Álvarez quiere cerrar su ciclo en buenos términos, sin conflictos ni tensiones públicas. La directiva acepta su partida siempre que se respete la cláusula de salida fijada en su contrato.