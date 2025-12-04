El pasado lunes la Universidad de Chile sufrió un importante remezón. Tras semanas de especulaciones, Gustavo Álvarez manifestó públicamente su deseo de partir del club a fin de año pese a tener contrato por todo el 2026.

“Creo que lo mejor para el año que viene es que la U cambie de entrenador, es lo más saludable para todos”, reconoció el entrenador de los azules en la conferencia de prensa previa al duelo ante Coquimbo.

Si bien el DT aclaró que no ha renunciado, todo indica que Azul Azul tendrá que buscar nuevo estratega el próximo año. Y en medio de esa situación asoman dos extranjeros como alternativa para suceder a Álvarez: Nicolás Diez y Ramón Díaz.

🇦🇷 U de Chile mira a Argentina en busca de entrenador

Nicolás Diez es una de las cartas que maneja la dirigencia de Azul Azul para suplir a Álvarez. El actual entrenador de Argentinos Juniors tuvo una temporada bastante correcta, alcanzando los cuartos de final tanto del torneo de Clausura como en el de Apertura al otro lado de la cordillera. Además, fue subcampeón de la Copa Argentina y clasificó a su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Según el periodista de Top Mercato Argentina, Iván Castillo, sus equipos destacan por su estilo de juego ofensivo, donde prioriza la creatividad y la libertad del juego. Le gusta mantener la posesión, circular el balón con fluidez y la asociación entre sus jugadores. “Esto genera un juego vistoso y elegante, que fue muy efectivo a lo largo de la temporada”, dijo el comunicador.

Sin embargo, uno de sus puntos débiles es que no pudo ratificarlo en los mano a mano, puesto que en ambos torneos quedó eliminado en cuartos de final. “Le da a Diez una imagen de un entrenador con poca experiencia o que aún le falta la ‘mística’ o la jerarquía para imponerse en partidos de eliminatorias”, precisó Castillo.

Pese a lo anterior, el buen juego que ha mostrado Argentinos Juniors provocó que estuviera en la órbita de Boca Juniors. Por otro lado, Castillo cree que Diez podría ser un aporte en los azules por tener un conocimiento del club tras haber sido asistente de Beccacece. “Le podría aportar su identidad de juego ofensiva, de dominio de balón (…) También conoce el fútbol chileno como jugador, lo cual lo puede acercar al plantel, algo para lo que también le puede jugar a favor ser un DT joven. Aunque esa misma característica puede ser un arma de doble filo, ya que es un entrenador no acostumbrado a dirigir en un club grande o a ganar títulos, algo que siempre va a ser objetivo de la U de Chile”, concluyó.

⚽ El “Salvador” que asoma como opción en la U de Chile

Por otro lado está Ramón Díaz, quien tiene una vasta experiencia dirigiendo. Acompañado por su hijo como ayudante técnico, las últimas incursiones del DT han sido principalmente en el fútbol brasileño, donde fue entrenador de Vasco da Gama, Corinthians e Internacional entre 2023 y 2025. Aunque también tuvo un breve paso por Olimpia de Paraguay durante este año.

El trasandino llegó a Vasco con la difícil misión de salvarlo del descenso y avisó de entrada que lo lograría. “Despertó el orgullo del equipo que atravesaba una mala etapa. Con discursos motivadores se ganó a la afición y ganó partidos importantes, a pesar de que el equipo no jugó bien”, señaló Pedro Ramos, editor de Trivela.

Sin embargo, a inicios del 2024 su situación dio un sorpresivo vuelco y dos derrotas dolorosas provocaron su salida. Luego asumió en Corinthians con el mismo objetivo: salvarlo del descenso. No solo lo consiguió, sino que alcanzó ocho victorias al hilo todo un récord en el Brasileirao. Este 2025 conquistó el Campeonato Paulista derrotando a su clásico rival, Palmeiras. Pero los malos resultados se volvieron a hacer presente y terminó saliendo de la institución.

Tras un fugaz paso por Olimpia volvió a Brasil para asumir en Internacional de Porto Alegre también con la labor de mantener la categoría. Pero su rendimiento provocaron su despido. “Si bien su popularidad era alta a finales de 2023, su nombre ahora está en declive. Se le considera un entrenador motivador, pero con ideas limitadas, y hoy solo se le considera entrenador de equipos que luchan por el descenso”, indicó Ramos.

“Durante su estancia en Brasil, hizo declaraciones que perjudicaron su trabajo. Díaz sigue creyendo que es el mismo entrenador que era en el pasado, cuando ganó títulos importantes en Argentina. Pero la realidad ahora es diferente. Además, otras dos declaraciones sexistas que hizo impactaron negativamente su carrera”, completó.

🔵 La carrera por la banca de la U de Chile

A Díaz y Diez también se suma Francisco ‘Paqui’ Meneghini. El actual entrenador de O’Higgins ha estado en la órbita de la Universidad de Chile hace algún tiempo y tras su buena campaña en el Capo de Provincia su nombre volvió a sonar con fuerza en el Centro Deportivo Azul. Si bien en Rancagua esperan que siga al mando del equipo el próximo año, avisaron que no le cerrarán las puertas profesionales en caso que quiera partir.

La otra opción extranjera es la dupla técnica argentina compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez. Los trasandinos, revelación al otro lado de la cordillera, hicieron historia junto a Platense y según se reveló en las últimas horas, son otra de las alternativas que baraja la dirigencia de Azul Azul.

