Universidad de Chile ya proyecta lo que será el 2026. Con dos partidos por jugar aún en el Campeonato Nacional, los azules ya piensan en la próxima temporada, en la cual tienen asegurada su participación en una competencia internacional.

Una de las grandes interrogantes en el Centro Deportivo Azul era la continuidad de Gustavo Álvarez. Sin embargo, fue el propio entrenador quien este lunes aclaró su futuro.

En la conferencia de prensa previo al duelo ante Coquimbo Unido, el estratega se tomó unos minutos antes de responder preguntas y confirmó lo que se venía especulando: no seguirá en la U el próximo año.

Fue el propio estratega el encargado de dar a conocer la noticia y con un profundo pesar señaló que “me quiero referir al hincha de Universidad de Chile con claridad y escuchando de mi voz, mi futuro. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de 2026 y yo quiero ser muy claro y expresar mi sentir. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios e hinchas. Y la razón ve un profundo desgaste”.

“Los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha”, agregó.

En ese sentido, Álvarez manifestó que “tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la U de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos“.

Por otro lado, el todavía entrenador de la Universidad de Chile aclaró que no ha renunciado y que aún no tiene ofertas para asumir en el 2026. “No tengo ninguna propuesta de trabajo. En enero quiero recargar energías. Se necesita ese cambio de entrenador y que se adapte a los objetivos del club, convencer de algo que no pude”, indicó.

“Dije que tengo contrato vigente, dije que no estoy renunciando, dije que estoy aclarando una situación, dije que estoy expresando un sentir. Ahí tiene la respuesta“, concluyó el adiestrador.

