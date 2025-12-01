La U de Chile vive horas decisivas mientras intenta cerrar el torneo sin perder de vista sus primeras definiciones para el mercado 2026. La dirigencia evalúa renovaciones, salidas y compras millonarias, mientras en el vestuario se asume que la conformación del plantel del próximo año se juega en estas semanas. En ese ambiente de tensión y decisiones que no admiten margen de error, un nombre volvió a instalarse con fuerza en los pasillos del CDA.

Todo cambió cuando desde Argentina levantaron el teléfono para preguntar condiciones por Rodrigo Contreras, delantero que nunca logró afirmarse como titular en la U, pero cuyo futuro se volvió clave por una razón: el club debe resolver si ejecuta —o no— una opción de compra que supera el millón de dólares. El sondeo argentino llegó justo en el momento menos esperado y reordenó prioridades, presionando a Azul Azul y encendiendo un debate de fondo sobre el perfil ofensivo que debe tener el plantel 2026.

🔎 ¿Qué club argentino pidió condiciones por Rodrigo Contreras?

La consulta formal llegó desde Talleres de Córdoba, club que sondeó cifras, plazos y condiciones de salida del atacante Rodrigo Contreras, cuyo futuro en Universidad de Chile es hoy una verdadera incógnita.

La información fue adelantada por el sitio partidario Talleres Mi Pasión y ratificada por el portal Top Mercato, que incluyó al jugador dentro de la carpeta de refuerzos que evalúa el Matador para 2026. Ambas fuentes coincidieron en un punto clave: “La prioridad es un 9 de jerarquía por quien ya comenzó a negociar”, señalaron desde Argentina, manteniendo su plan principal bajo estricta reserva. Talleres no avanzará hasta conocer la postura de la U, que mantiene la primera palabra hasta el 16 de diciembre.

⚽ ¿Por qué la U de Chile aún no toma una decisión sobre Rodrigo Contreras?

La operación es costosa y compleja. La U debe desembolsar 1.450.000 dólares por el 80% del pase, propiedad de Deportes Antofagasta, una cifra alta para un delantero que nunca logró afirmarse como titular indiscutido en 2025.

Los números del jugador reflejan un rendimiento correcto, pero no determinante: 39 partidos, 10 goles y 2 asistencias entre el Campeonato Nacional, Copa Chile y duelos internacionales.

El club azul evalúa el costo, el rendimiento y un factor decisivo: el técnico 2026 aún no está definido, por lo que se evitó comprometer una inversión tan alta sin la opinión del nuevo entrenador.

📅 ¿Hasta cuándo tiene plazo la U de Chile para decidir la continuidad de Contreras?

La normativa es clara: La U tiene hasta el 16 de diciembre, diez días después de su último partido del torneo, para comunicar si ejecutará o no la opción de compra. Mientras tanto, el entorno de Rodrigo Contreras sigue recibiendo sondeos del mercado argentino a la espera de la resolución final en Azul Azul.

🇦🇷 ¿Qué dicen en Argentina sobre la situación de Rodrigo Contreras?

El medio Top Mercato confirmó que el jugador está efectivamente en carpeta de Talleres, aunque como alternativa secundaria mientras el club cordobés negocia por un goleador estelar que encabeza la lista de prioridades de Carlos Tevez.

El sitio partidario Talleres Mi Pasión publicó textualmente: “Rodrigo Contreras es un jugador en carpeta, el jugador quiere volver al fútbol argentino. En Talleres gusta, pero la prioridad es un 9 de jerarquía por quien ya comenzó a negociar”.

La decisión final en Córdoba dependerá de tres factores:

– La resolución de la U sobre la compra.

– La operación del delantero estelar.

– La reestructuración ofensiva que Tevez planifica para 2026.

🔵 ¿Cómo fue el 2025 de Rodrigo Contreras en la U de Chile?

El delantero alternó momentos buenos y otros completamente irregulares. Tuvo rachas goleadoras, pero también perdió continuidad en tramos clave del torneo.

Sus cifras oficiales 2025:

39 partidos

10 goles

2 asistencias

Participación en Liga de Primera, Copa Chile y ámbito internacional

Su rendimiento fue correcto, pero no decisivo, lo que hoy deja a la dirigencia azul frente a una decisión difícil: ¿invertir una cifra millonaria por su continuidad o liberar el cupo para otro perfil ofensivo?

En resumen

Talleres de Córdoba pidió condiciones por el delantero de la U y espera la decisión azul.

La U tiene plazo hasta el 16 de diciembre para ejecutar la opción de compra.

para ejecutar la opción de compra. El pase cuesta 1,45 millones USD por el 80% perteneciente a Antofagasta.

por el 80% perteneciente a Antofagasta. Rodrigo Contreras sumó 39 partidos y 10 goles en 2025.

en 2025. Top Mercato lo situó en la carpeta de Talleres, aunque no es la prioridad del club trasandino.

📣 Sigue en AlAirelibre.cl todas las noticias del mercado azul, renovaciones, refuerzos y el minuto a minuto de la U rumbo a la temporada 2026.