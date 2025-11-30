En U de Chile vienen trabajando desde hace algunas semanas en el tema renovaciones con algunos jugadores que se han transformado en la base del actual plantel y por lo que pretenden se mantenga de cara a la temporada 2026, y en relación a este mismo punto es que en las últimas horas hubo novedades respecto a uno de esos apuntados que ya tendría prácticamente sellada su continuidad con la escuadra del león.

En la U ya confirmaron la permanencia en el club de pilares como Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano, pero todavía faltan otros nombres importantísimos que debían resolver su futuro, siendo este el caso del experimentado Marcelo Díaz.

🤨 Hay avances desde la U por acordar la continuidad de Marcelo Díaz para 2026

Durante el pasado mes de octubre el propio Chelo Díaz manifestaba su intención de poder llegar a un acuerdo para continuar en U de Chile con miras al futuro, un escenario que podría estar cumpliéndose para el volante y uno de los capitanes del actual plantel azul.

Esto, porque recientemente el periodista Marcelo Díaz reveló en TNT Sports que la situación con “Chelo” está prácticamente sellada para su renovación con el club del chuncho.

“Falta la rúbrica, algunos detalles, para que Marcelo Díaz sea un nuevo jugador renovado. Estaría prácticamente listo para seguir un año más”, apuntó el comunicador, transmitiendo tranquilidad sobre la situación con su tocayo.

Marcelo Díaz seguirá siendo parte de la U en 2026/ © Photosport

⚽ ¿Qué otros jugadores faltan por renovar en U de Chile?

Junto con el caso de Marcelo Díaz otro de los referentes que faltan por renovar en U de Chile es Charles Aránguiz, aunque el caso del Príncipe también debería zanjarse antes del término de este año e incluso ya habría cumplido por minutos jugados su continuidad.

Por otro lado, hay casos como el de Maximiliano Guerrero, quien recientemente habló de su futuro en la U y pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 aseguró que se encuentra en conversaciones para lograr una renovación anticipada de dicho vínculo.