U de Chile ya dejó atrás el trago amargo de la derrota ante Huachipato y se enfoca en el duelo de este miércoles con Everton por el Campeonato Nacional, pero junto con planificar dicho partido ante los viñamarinos el elenco universitario entregó una importante noticia en cuanto a la conformación del plantel a partir de la próxima temporada 2026.

Las novedades de la U giran en torno a la renovación del volante Javier Altamirano, algo que se venía cocinando desde hace unas semanas pero que recién se oficializó este martes, dándose a conocer además detalles de este nuevo extenso vínculo del talentoso jugador con los azules.

El poder de pelea de Javier Altamirano seguirá elevándose hasta 2028 🫰🏼 pic.twitter.com/fvfH59DByH — Universidad de Chile (@udechile) November 4, 2025

✅ Javier Altamirano sigue ligado a la U por tres temporadas más

A través de una serie de publicaciones en redes sociales en U de Chile comenzaron a tantear la renovación de “Luffy”, como es uno de los apodos el ex Huachipato debido a una de sus más icónicos festejos de gol.

“El poder de pelea de Altamirano seguirá elevándose hasta 2028”, publicó en primera instancia la U haciendo referencia a una imagen del animé Dragon Ball Z. Luego, ahondaron en la información detallando que “Javier Altamirano es jugador de Universidad de Chile hasta la temporada 2028. Su firma por tres temporadas más se sumó a las renovaciones de otras piezas clave del equipo, como Fabián Hormazábal e Israel Poblete”.

El propio volante, que llegó a la U este 2025 desde Estudiantes de La Plata, valoró su renovación e hizo un análisis de su primer año en el club laico. “Es un orgullo pertenecer ciento por ciento a la institución. Me pone contento cumplir este objetivo que tenía desde principio de año. Estoy muy feliz de seguir acá. Mi prioridad es ir partido a partido, confió en mí y sé lo que puedo dar como jugador (…) los objetivos son ir por todo lo que tengamos por delante y ser feliz”, expresó el volante.

Altamirano continuará escribiendo su historia en la U/ © Photosport

📊 Los números de Javier Altamirano en U de Chile

Altamirano se ganó rápidamente un lugar como indiscutido para Gustavo Álvarez en U de Chile, siendo pieza clave en el equipo estelar de los azules.