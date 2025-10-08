La primera rueda del Universidad Católica, enfrentarán sus partidos pendientes.

El clásico de los Albos con los Cruzados se jugará el 6 de julio, mientras que el duelo pendiente entre el Romántico Viajero y el Cacique, se disputará el 12 de julio. Además, los Azules tienen un partido pendiente más y será ante Unión Española el 5 de julio.

📋 El fixture del Torneo Chile 2025

A medida que avanza el Campeonato Nacional 2025, varios de los encuentros más esperados por la hinchada ya se han disputado o están próximos a desarrollarse. El torneo arrancó el viernes 14 de febrero, y desde entonces se han vivido duelos intensos.

📅 El calendario de la primera rueda del Campeonato Nacional 2025: fecha, hora y resultados de los partidos

FECHA 1

HORARIORESULTADOESTADIO
 14/02 – 21:00 horasDeportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido Tierra de Campeones
15/02 – 18:00 horasO’Higgins 0-0 Huachipato Jorge Silva
15/02 – 18:00 horasPalestino 2-1 Cobresal La Cisterna
15/02 – 20:30 horasUniversidad de Chile 5-0 ÑublenseNacional
16/02 – 12:00 horasDeportes La Serena 1-3 Colo ColoLa Portada
16/02 – 20:30 horasDeportes Limache 1-1 EvertonNicolás Chahuán
17/02 – 18:00 horasUniversidad Católica 3-1 Audax ItalianoSanta Laura
17/02 – 20:30 horasLa Calera 4-0 Unión EspañolaNicolás Chahuán

FECHA 2

HORARIORESULTADOESTADIO
21/02 – 18:00 horasAudax Italiano 4-2 Deportes IquiqueBicentenario La Florida
21/02 – 20:30 horasUnión Española 0-3 PalestinoSanta Laura
22/02 – 18:00 horasCoquimbo Unido 1-0 Universidad CatólicaFrancisco Sánchez Rumoroso
22/02 – 20:30 horasÑublense 1-1 Deportes LimacheNelson Oyarzún
23/02 – 12:00 horasHuachipato 4-0 EvertonHuachipato CAP
23/02 – 18:00 horasCobresal 3-1 Deportes La SerenaEl Cobre
23/02 – 20:30 horasUniversidad de Chile 1-0 La CaleraNacional
24/02 – 20:00 horasColo Colo 0-1 O’HigginsMonumental

FECHA 3

HORARIORESULTADOESTADIO
28/02 – 20:00 horasDeportes Limache 1-2 Coquimbo UnidoNicolás Chahuán
1/03 – 12:00 horasLa Serena 1-0 Unión EspañolaLa Portada
1/03 – 18:00 horasUniversidad Católica 1-0 Deportes IquiqueSanta Laura
1/03 – 18:00 horasPalestino 0-2 Audax ItalianoMunicipal de La Cisterna
1/03 – 20:30 horasEverton 1-2 ÑublenseSausalito
2/03 – 12:00 horasHuachipato 2-1 Colo ColoEster Roa Rebolledo
2/03 – 18:00 horasCobresal 2-1 Universidad de ChileEl Cobre
2/03 – 20:30 horasLa Calera 2-2 O’HigginsNicolás Chahuán

FECHA 4

HORARIORESULTADOESTADIO
7/03 – 20:00 horasLa Calera 1-0 HuachipatoNicolás Chahuán
8/03 – 18:00 horasÑublense 1-1 Universidad CatólicaNelson Oyarzún
8/03 – 20:30 horasDeportes Iquique 1-3  PalestinoTierra de Campeones
8/03 – 20:30 horasAudax Italiano 3-1 Deportes LimacheBicentenario La Florida
9/03 – 12:00 horasCoquimbo Unido 1-1 CobresalFrancisco Sánchez Rumoroso
9/03 – 18:00 horasO’Higgins 1-1 La SerenaJorge Silva
9/03 – 20:30 horasColo Colo 2-0 EvertonMonumental
05/07 – 15:00 horasUnión Española vs. Universidad de ChileSanta Laura *Reprogramado

FECHA 5

HORARIORESULTADOESTADIO
14/03 – 18:00 horas Audax Italiano 1-1 U de Chile Bicentenario La Florida
14/03 – 20:30 horasDeportes Limache 2-3 Huachipato Estadio Nicolás Chahuán
06/07 – 15:00 horasUniversidad Católica vs Colo Colo Estadio Santa Laura *Reprogramado 
15/03 – 20:30 horasEverton 0-0 Coquimbo Unido Estadio Sausalito
16/03 – 12:00 horasLa Serena 1-0 Unión La Calera Estadio La Portada
16/03 – 18:00 horasCobresal 0-0 O’Higgins Estadio El Cobre
16/03 – 18:00 horasPalestino 2-0 Ñublense Estadio La Cistera
16/03 – 20:30 horasDeportes Iquique 0-4 U. Española Estadio Tierra de Campeones

FECHA 6

HORARIORESULTADOESTADIO
27/03 – 18:15 horasColo Colo 1-1 Palestino Estadio Monumental
27/03 – 20:30 horas Everton 2-0 Universidad de Chile Estadio Sausalito
28/03 – 18:15 horas Unión Española 1-2 Universidad Católica Estadio Santa Laura
28/03 – 20:30 horasÑublense 1-1 Deportes Iquique Estadio Nelson Oyarzún
29/03 – 18:00 horasO’Higgins 3-1 Deportes Limache Estadio Jorge Silva
30/03 – 12:00 horasHuachipato 3-1 Deportes La Serena Estadio CAP Acero
30/03 – 18:00 horasCoquimbo Unido 2-1 Audax Italiano Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
30/03 – 20:30 horasUnión La Calera 2-1 Cobresal Estadio Nicolás Chahuán

FECHA 7

HORARIORESULTADOESTADIO
12/04 – 12:30 horasCoquimbo Unido 0-0 Huachipato Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
12/04 – 15:00 horasCobresal 1-1 Universidad Católica Estadio El Cobre
12/04 – 20:00 horasAudax Italiano 1-0 O’Higgins Estadio Bicentenario La Florida
13/04 – 12:30 horasDeportes La Serena 2-1 Everton Estadio La Portada
12/07 – 15:00 horasU. de Chile vs Colo Colo Estadio Nacional *Reprogramado
14/04 – 15:00 horasPalestino 1-0 U. La Calera Estadio Municipal La Cisterna
14/04 – 18:00 horasUnión Española 3-0 Ñublense Estadio Por Confirmar
14/04 – 20:30 horas Deportes Limache 2-0 D. Iquique Estadio Nicolás Chahuán

FECHA 8

HORARIORESULTADOESTADIO
17/04 – 20:00 horasU. de Chile 3-1 Deportes La SerenaEstadio Nacional
18/04 – 18:00 horasAudax Italiano 2-0 Unión EspañolaEstadio Bicentenario de La Florida
19/04 – 15:00 horasHuachipato 0-1 CobresalEstadio Huachipato
19/04 – 17:30 horasUniversidad Católica 2-1 Deportes LimacheEstadio Sausalito
20/04 – 12:30 horasEverton 1-1 La CaleraEstadio Sausalito
20/04 – 15:00 horasO’Higgins 1-0 PalestinoEstadio Jorge Silva
20/04 – 20:00 horasÑublense 0-0 Coquimbo UnidoEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún
12/06 – 20:00 horasDeportes Iquique vs. Colo ColoEstadio Tierra de Campeones

FECHA 9

HORARIORESULTADOESTADIO
25/04- 18:00 horasLa Calera 1-0 Audax ItalianoEstadio Nicolás Chahuán
25/04 – 18:00 horasÑublense 2-0 Deportes la SerenaInvierten localía
25/04 – 20:30 horasUniversidad Católica 6-0 EvertonEstadio Bicentenario La Florida
26/04 – 17:30 horasCobresal 3-1 Deportes LimacheEstadio El Cobre
26/04 – 20:00 horasColo Colo 2-0 Coquimbo UnidoEstadio Monumental
27/04 – 12:30 horasO’Higgins 2-2 Deportes IquiqueEstadio Jorge Silva
27/04 – 15:00 horasPalestino 2-3 Universidad de ChileEstadio Municipal de La Cisterna
27/04 – 17:30 horasHuachipato 2-1 Unión EspañolaEstadio Huachipato

FECHA 10

HORARIORESULTADOESTADIO
2/05 – 16:00 horasDeportes Limache 1-0  Colo ColoEstadio Nicolás Chahuán
2/05 – 20:30 horasUnión Española 0-1 CobresalEstadio Santa Laura
3/05 – 12:30 horasEverton 1-2 PalestinoEstadio Sausalito
3/05 – 16:00 horasU de Chile 1-0 Universidad CatólicaEstadio Nacional
3/05 – 20:00 horasCoquimbo Unido 2-0 O’HigginsEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
4/05 – 15:00 horasDeportes Iquique 3-0 HuachipatoEstadio Tierra de Campeones
4/05 – 17:30 horasAudax Italiano 2-1 Deportes La SerenaEstadio Bicentenario de La Florida
4/05 – 20:00 horasÑublense 1-1 Unión La CaleraEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún

FECHA 11

HORARIORESULTADOESTADIO
16/05 – 20:00 horasUnión La Calera 0-1 Coquimbo UnidoEstadio Nicolás Chahuán
17/05 – 15:00 horasCobresal 0-1 Audax ItalianoEstadio El Cobre
17/05 – 17:30 horasO’Higgins 2-0 Universidad CatólicaEstadio Jorge Silva
18/05 – 15:30 horasDeportes Limache 0-1 PalestinoEstadio Lucio Fariña
18/05 – 18:30 horasUniversidad de Chile 5-1 HuachipatoEstadio Nacional
19/05 – 15:45 horasUnión Española 0-3 EvertonEstadio Santa Laura
19/05 – 18:00 horasColo Colo 2-2 ÑublenseEstadio Monumental
19/05 – 20:30 horasDeportes La Serena 2-1 Deportes IquiqueEstadio La Portada

FECHA 12

HORARIORESULTADOESTADIO
23/05 – 18:00 horasDeportes Limache 2-0 Universidad de ChileEstadio Lucio Fariña
24/05 – 15:00 horasEverton 2-2 CobresalEstadio Sausalito
24/05 – 17:30 horasCoquimbo Unido 0-0 PalestinoEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
24/05 – 20:00 horasColo Colo 4-1 Unión EspañolaEstadio Monumental
25/05 – 12:30 horasÑublense 0-1 O’HigginsEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún
25/05 – 17:30 horasUniversidad Católica 1-3 Deportes La SerenaEstadio por confirmar
25/05 – 20:00 horasDeportes Iquique 0-1 Unión La CaleraEstadio Tierra de Campeones
26/05 – 19:30 horasAudax Italiano 4-3 HuachipatoEstadio Bicentenario de La Florida

FECHA 13

HORARIORESULTADOESTADIO
31/05 – 12:30 horasDeportes La Serena 2-4 Coquimbo UnidoEstadio La Portada
31/05 – 12:30 horasHuachipato 0-1 ÑublenseEstadio Huachipato
31/05 – 15:00 horasUniversidad de Chile 6-0 O’HigginsEstadio Nacional
31/05 – 20:00 horasEverton 1-1 Audax ItalianoEstadio Sausalito
01/06 – 15:00 horasPalestino 1-1 Universidad CatólicaEstadio Municipal de La Cisterna
01/06 – 17:30 horasUnión La Calera 0-1 Colo ColoEstadio Nicolás Chahuán
02/06 – 18:00 horasCobresal 2-1 Deportes IquiqueEstadio El Cobre
03/06 –  15:00 horasUnión Española 2-2 Deportes LimacheEstadio Santa Laura

FECHA 14

HORARIORESULTADOESTADIO
13/06 – 20:00 horasDeportes Limache 0-1 U. La CaleraEstadio Lucio Fariña
14/06 – 12:30 horasPalestino 2-1 Deportes La SerenaEstadio Municipal de La Cisterna
14/06 – 15:00 horasU. Católica 1-0 HuachipatoEstadio Santa Laura
15/06 – 12:30 horasO’Higgins 1-0 Unión EspañolaEstadio Jorge Silva
15/06 – 15:00 horasCoquimbo Unido 1-0 U. de ChileEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
15/06 – 20:00 horasÑublense 2-3 Audax ItalianoEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún
16/06 – 20:00 horasDeportes Iquique 1-2 EvertonEstadio Tierra de Campeones
17/06 – 18:00 horasColo Colo 4-0 CobresalEstadio Monumental

FECHA 15

HORARIORESULTADOESTADIO
20/06 – 17:30 horasU. La Calera 1-1 U. CatólicaEstadio Nicolás Chahuán
21/06 – 12:30 horasUnión Española 0-2 Coquimbo UnidoEstadio Santa Laura
21/06 – 15:00 horasU. de Chile 3-1 Deportes IquiqueEstadio Nacional
21/06 – 17:30 horasHuachipato 2-2 PalestinoEstadio Huachipato
22/06 – 12:30 horasDeportes La Serena 1-1 Deportes LimacheEstadio La Portada
22/06 – 15:00 horasAudax Italiano 2-1 Colo ColoEstadio Bicentenario de La Florida
22/06 – 17:30 horasCobresal 1-1 ÑublenseEstadio El Cobre
22/06 – 20:00 horasEverton 0-1 O’HigginsEstadio Sausalito

Fecha 16 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
18/07 – 19:00 horasEverton vs Deportes LimacheEstadio Sausalito
19/07 – 12:30 horasUnión Española vs Unión La CaleraEstadio Santa Laura
19/07 – 15:00 horasColo Colo vs Deportes La SerenaEstadio Monumental
19/07 – 17:30 horasCoquimbo Unido vs Deportes IquiqueEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
20/07 – 12:30 horasAudax Italiano vs U. CatólicaEstadio Bicentenario de La Florida
20/07 – 15:00 horasÑublense vs U de ChileEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún
21/07 – 19:00 horasHuachipato vs O’HigginsEstadio Huachipato
07/09 – 15:00 horasCobresal vs PalestinoEstadio El Cobre

Fecha 17 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
25/07 – 19:00 horasDeportes Limache vs ÑublenseEstadio Nicolás Chahuán
26/07 – 15:00 horasDeportes La Serena vs CobresalEstadio La Portada
26/07 – 17:30 horasEverton vs HuachipatoEstadio Sausalito
27/07 – 12:30 horasO’Higgins vs Colo ColoEstadio Jorge Silva
27/07 – 15:00 horasPalestino vs Unión EspañolaEstadio Municipal de La Cisterna
27/07 – 20:30 horasDeportes Iquique vs Audax ItalianoEstadio Tierra de Campeones
27/07 – Por confirmarU. Católica vs Coquimbo UnidoPor confirmar
28/07 – 18:00 horasUnión La Calera vs U de ChileEstadio Nicolás Chahuán

Fecha 18 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
01/08 – 19:00 horasAudax Italiano vs PalestinoEstadio Bicentenario de La Florida
02/08 – 12:30 horasUnión Española vs Deportes La SerenaEstadio Santa Laura
02/08 – 15:00 horasCoquimbo Unido vs Deportes LimacheEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
02/08 – 17:30 horasDeportes Iquique vs U. CatólicaEstadio Tierra de Campeones
03/08 – 12:30 horasO’Higgins vs Unión La CaleraEstadio Jorge Silva
03/08 – 15:00 horasColo Colo vs HuachipatoEstadio Monumental
03/08 – 17:30 horasÑublense vs EvertonEstadio Bicentenario Nelson Oyarzún
04/08 – 18:00 horasU de Chile vs CobresalEstadio Nacional

Fecha 19 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
08/08 – Por confirmarPalestino vs Deportes IquiqueEstadio Municipal de La Cisterna
09/08 – 12:30 horasHuachipato vs Unión La CaleraEstadio Huachipato
09/08 – 15:00 horasU de Chile vs Unión EspañolaEstadio Nacional
09/08 – 17:30 horasDeportes La Serena vs O’HigginsEstadio La Portada
10/08 – 12:30 horasEverton vs Colo ColoEstadio Sausalito
10/08 – 15:00 horasCobresal vs Coquimbo UnidoEstadio El Cobre
10/08 – 19:00 horasDeportes Limache vs Audax ItalianoEstadio Nicolás Chahuán
09/10 – 20:30 horasU. Católica vs ÑublenseEstadio Claro Arena

Fecha 20 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
15/08 – 15:00 horasUnión Española 2-2 Deportes IquiqueEstadio Santa Laura
15/08 – 20:00 horasUnión La Calera 1-1 Deportes La SerenaEstadio Nicolás Chahuán
16/08 – 12:00 horasÑublense 1-0 PalestinoEstadio Nelson Oyarzún
16/08 – 15:00 horasColo Colo 1-4 U. CatólicaEstadio Monumental
16/08 – 18:30 horasO’Higgins 1-0 CobresalEstadio Jorge Silva
17/08 – 12:30 horasUniversidad de Chile 1-3 Audax ItalianoEstadio Nacional
17/08 – 15:00 horasHuachipato 4-0 Deportes LimacheEstadio Huachipato
17/08 – 17:30 horasCoquimbo Unido 2-1 EvertonEstadio Francisco Sánchez

Fecha 21 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
Por confirmarU. de Chile vs EvertonPor confirmar
22/08 – 15:00 horasPalestino 0-0 Colo ColoEstadio Municipal La Cisterna
22/08 – 20:30 horasDeportes Limache 2-2 O’HigginsEstadio Lucio Fariña Fernández
23/08 – 15:00 horasCobresal 1-0 U. La CaleraEstadio El Cobre
23/08 – 17:30 horasAudax Italiano 0-1 Coquimbo UnidoEstadio Bicentenario de La Florida
23/08 – 20:00 horasU. Católica 2-0 Unión EspañolaEstadio Claro Arena
24/08 – 12:30 horasDeportes La Serena 0-2 HuachipatoEstadio La Portada
24/08 – 17:30 horasDeportes Iquique 0-2 ÑublenseEstadio Tierra de Campeones

Fecha 22 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
28/08 – 19:00 horasEverton 3-1 Deportes La SerenaEstadio Sausalito
29/08 – 19:00 horasUnión La Calera 1-2 PalestinoEstadio Nicolás Chahuán
30/08 – 12:30 horasHuachipato 0-1 Coquimbo UnidoEstadio Huachipato
30/08 – 15:00 horasO’Higgins 3-2 Audax ItalianoEstadio Codelco El Teniente
30/08 – 17:30 horasU. Católica 2-1 CobresalEstadio Claro Arena
30/08 – 20:00 horasDeportes Iquique 2-1 Deportes LimacheEstadio Tierra de Campeones
31/08 – 15:00 horasColo Colo 1- 0 U. de ChileEstadio Monumental
31/08 – 18:30 horasÑublense 1-2 Unión EspañolaEstadio Nelson Oyarzún

Fecha 23 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
12/09 – 18:00 horasCoquimbo Unido 2-1 ÑublenseEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
12/09 – 20:30 horasU. La Calera 1-0 Everton Estadio Nicolás Chahuán
13/09 – 12:30 horasUnión Española 3-4 Audax ItalianoEstadio Santa Laura
13/09 – 15:00 horasPalestino 1-2 O’HigginsEstadio Municipal de La Cisterna
13/09 – 17:30 horasCobresal 3-2 HuachipatoEstadio El Cobre
13/09 – 20:00 horasDeportes Limache 0-1 U. CatólicaEstadio Lucio Fariña Fernández
26/09 – 19:00 horasColo Colo 4-0 Deportes IquiqueEstadio Monumental
28/09 – 15:00 horasDeportes La Serena 1-1 U. de ChileEstadio La Portada

Fecha 24 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
12/10 – 12:00 horasUnión Española vs HuachipatoEstadio Santa Laura
13/10 – 16:00 horasU. de Chile vs PalestinoEstadio Santa Laura
17/10 – 18:00 horasAudax Italiano vs U. La CaleraEstadio Bicentenario de La Florida
17/10 – 20:30 horasDeportes Iquique vs O’HigginsEstadio Tierra de Campeones
18/10 – 15:00 horasDeportes La Serena vs ÑublenseEstadio La Portada
18/10 – 17:30 horasDeportes Limache vs CobresalEstadio Lucio Fariña Fernández
19/10 – 12:30 horasCoquimbo Unido vs Colo ColoEstadio Francisco Sánchez Rumoroso
19/10 – 15:00 horasEverton vs U. CatólicaEstadio Sausalito

Fecha 25 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
24/10 – por confirmarPalestino vs EvertonEstadio Municipal de La Cisterna
25/10 – 15:00 horasDeportes La Serena vs Audax ItalianoEstadio La Portada
25/10 – 17:30 horasHuachipato vs Deportes IquiqueEstadio Huachipato
25/10 – 20:00 horasO’Higgins vs Coquimbo UnidoEstadio Codelco El Teniente
26/10 – 12:30 horasU. Católica vs U. de ChileEstadio Claro Arena
26/10 – 15:30 horasCobresal vs Unión EspañolaEstadio El Cobre
26/10 – 18:00 horasU. La Calera vs ÑublenseEstadio Nicolás Chahuán
27/10 – 20:00 horasColo Colo vs Deportes LimacheEstadio Nacional

Fecha 26 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
2 de noviembreHuachipato vs U. de Chile Estadio Huachipato
2 de noviembreU. Católica vs O’Higgins Estadio Claro Arena
2 de noviembreDeportes Iquique vs Deportes La Serena Estadio Tierra de Campeones
2 de noviembreCoquimbo Unido vs U. La Calera Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
2 de noviembreDeportes Limache vs Palestino Estadio Lucio Fariña Fernández
2 de noviembreAudax Italiano vs Cobresal Estadio Bicentenario de La Florida
2 de noviembreÑublense vs Colo Colo Estadio Nelson Oyarzún Arenas
2 de noviembreEverton vs Unión Española Estadio Sausalito

Fecha 27 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
9 de noviembreU. de Chile vs Deportes Limache Estadio Nacional
9 de noviembreCobresal vs Everton Estadio El Cobre
9 de noviembreDeportes La Serena vs U. Católica Estadio La Portada
9 de noviembreU. La Calera vs Deportes Iquique Estadio Nicolás Chahuán
9 de noviembreUnión Española vs Colo Colo Estadio Santa Laura
9 de noviembrePalestino vs Coquimbo Unido Estadio Municipal de La Cisterna
9 de noviembreO’Higgins vs Ñublense Estadio Codelco El Teniente
9 de noviembreHuachipato vs Audax Italiano Estadio Huachipato

Fecha 28 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
23 de noviembreColo Colo vs U. La Calera Estadio Monumental
23 de noviembreU. Católica vs Palestino Estadio Claro Arena
23 de noviembreDeportes Iquique vs Cobresal Estadio Tierra de Campeones
23 de noviembreCoquimbo Unido vs Deportes La Serena Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
23 de noviembreDeportes Limache vs Unión Española Estadio Lucio Fariña Fernández
23 de noviembreAudax Italiano vs Everton Estadio Bicentenario de La Florida
23 de noviembreO’Higgins vs U. de Chile Estadio Codelco El Teniente
23 de noviembreÑublense vs Huachipato Estadio Nelson Oyarzún Arenas

Fecha 29 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
30 de noviembreU. de Chile vs Coquimbo Unido Estadio Nacional
30 de noviembreCobresal vs Colo Colo Estadio El Cobre
30 de noviembreDeportes La Serena vs Palestino Estadio La Portada
30 de noviembreU. La Calera vs Deportes Limache Estadio Nicolás Chahuán
30 de noviembreEverton vs Deportes Iquique Estadio Sausalito
30 de noviembreAudax Italiano vs Ñublense Estadio Bicentenario de La Florida
30 de noviembreUnión Española vs O’Higgins Estadio Santa Laura
30 de noviembreHuachipato vs U. Católica Estadio Huachipato

Fecha 30 – Segunda rueda

HORARIORESULTADOESTADIO
7 de diciembreColo Colo vs Audax Italiano Estadio Monumental
7 de diciembreU. Católica vs U. La Calera Estadio Claro Arena
7 de diciembreDeportes Iquique vs U. de Chile Estadio Tierra de Campeones
7 de diciembreCoquimbo Unido vs Unión Española Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
7 de diciembreDeportes Limache vs Deportes La Serena Estadio Lucio Fariña Fernández
7 de diciembrePalestino vs Huachipato Estadio Municipal de La Cisterna
7 de diciembreO’Higgins vs Everton Estadio Codelco El Teniente
7 de diciembreÑublense vs Cobresal Estadio Nelson Oyarzún Arenas

¿Cómo es el formato del Campeonato Nacional 2025?

El formato del torneo se mantiene igual al de ediciones anteriores. Los 16 equipos participantes disputarán 30 partidos cada uno, distribuidos en dos ruedas de 15 fechas, bajo el sistema de todos contra todos.

Clasificación a competencias internacionales:

  • El campeón, el subcampeón y el tercer lugar obtendrán cupos para la Copa Libertadores 2026.
  • El cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar clasificarán a la Copa Sudamericana 2026.
  • Además, el campeón de la Copa Chile 2025 también tendrá un lugar asegurado en la Copa Libertadores.

Descenso:

  • Los dos equipos que terminen en las últimas posiciones de la tabla perderán la categoría de forma directa.

La tabla del Torneo Chile 2025

Ranking – Primera Division – 2025/2025
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Coquimbo Unido 56 23 17 5 1 24 36 12
2
O'Higgins 41 23 11 8 4 3 29 26
3
Audax Italiano 40 23 12 4 7 6 39 33
4
Universidad de Chile 39 22 12 3 7 22 45 23
5
Universidad Catolica 39 22 11 6 5 12 34 22
6
Palestino 39 23 11 6 6 9 30 21
7
Cobresal 38 23 11 5 7 4 30 26
8
Colo Colo 34 23 9 7 7 10 36 26
9
Huachipato 31 23 9 4 10 0 34 34
10
CD Nublense 29 22 7 8 7 -5 23 28
11
Union La Calera 26 23 7 5 11 -5 19 24
12
Everton CD 22 22 5 7 10 -8 24 32
13
La Serena 20 23 5 5 13 -16 26 42
14
Deportes Limache 18 23 4 6 13 -10 25 35
15
Union Espanola 17 23 5 2 16 -20 24 44
16
Deportes Iquique 14 23 3 5 15 -26 23 49

 