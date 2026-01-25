El Estadio Sausalito de Viña del Mar será testigo de la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y U. Católica.

Los Cruzados son el equipo más ganador de la Supercopa con cuatro títulos en su vitrina y hambriento de conseguir el quinto. Coquimbo Unido, por su parte, es debutante en el certamen, tras conquistar su primera estrella en la máxima categoría apenas dos meses atrás, buscará extender la racha histórica que lo transformó en el mejor campeón de la era moderna del fútbol chileno.

Católica llega con la moral en alto tras remontar ante Huachipato y vencer 4-2 en semifinales.

Del otro lado, Coquimbo Unido de Hernán Caputto superó con sudor y algo de fortuna a Deportes Limache con un agónico 3-2, partido donde Lucas Pratto debutó con gol. El ex River Plate, de 37 años y con pasado glorioso en la UC entre 2010 y 2011, llega al Puerto Pirata con la misión de mantener el protagonismo ofensivo que le dio el título a los aurinegros.

El historial favorece ampliamente a la UC: en 57 enfrentamientos históricos, los cruzados han ganado 33 veces contra sólo 10 victorias piratas. Pero en la última llave entre ellos, Copa Sudamericana 2024, los piratas dieron la sorpresa eliminando a los Cruzados con un contundente 2-0.

⏱️ Coquimbo Unido vs U Católica, minuto a minuto