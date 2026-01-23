Coquimbo Unido vs Universidad Católica se citan este domingo en Viña del Mar para disputar mucho más que un partido: la final de la Supercopa 2026 abre oficialmente la temporada con un trofeo en juego y dos realidades que chocan de frente. El campeón del fútbol chileno contra uno de los clubes más ganadores del país, en un escenario neutral, con estadio lleno y presión máxima desde el primer minuto.

El contexto no puede ser más atractivo. El Pirata llega fortalecido tras consagrarse como monarca del Campeonato Nacional y eliminar a Deportes Limache en semifinales, mientras que la UC viene de un partidazo ante Huachipato, donde mostró jerarquía, reacción y peso ofensivo para meterse en la definición. A eso se suma un dato que le pone picante al relato: los Cruzados arrastran una racha negativa frente a los aurinegros en los últimos años, lo que convierte esta final en una verdadera prueba de carácter.

🟡⚫ ¿Cómo llega Coquimbo Unido a la final ante la U Católica?

Coquimbo llega con el pecho inflado: superó a Limache en un partido que tuvo de todo, incluidos errores que cambiaron la historia y un cierre con sangre fría desde el punto penal.

El plus para los piratas es doble: golpe anímico por cómo lo ganaron y sensación de equipo “resolutivo” cuando el partido se rompe. Y ojo al dato que prende: la UC viene sufriendo este cruce en el registro reciente.

🔵⚪ ¿Cómo llega la U Católica a la final ante Coquimbo?

La UC viene de una semifinal intensa ante Huachipato: se repuso de momentos cuesta arriba y terminó metiéndose en la final con un 4-2 que dejó señales de carácter… y de pegada en el área.

Pero el contexto trae una alarma competitiva: Universidad Católica no vence a Coquimbo en partidos oficiales desde el 23 de julio de 2023 y, desde entonces, arrastra una seguidilla de derrotas ante los aurinegros. Para Garnero, es una final y también una prueba psicológica.

🔵 Formación U Católica vs Coquimbo Unido

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

🟡 Formación de Coquimbo Unido vs U Católica

Diego Sánchez; Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Francisco Salinas; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Diego Plaza; Nicolás Johansen, Luis Riveros y Benjamín Chandia.

🏅 ¿Quién es el máximo ganador histórico de la Supercopa de Chile?

Solo uno de los finalistas sabe lo que es levantar este trofeo… y puede hacer historia:

• Universidad Católica – 4 títulos (si gana, quedaría con 5 y se despega como máximo campeón)

📚 ¿Cuáles son todos los campeones de la Supercopa de Chile? Historial completo

Año Campeón Subcampeón Resultado 2013 Unión Española U. de Chile 2-0 2014 O’Higgins D. Iquique 1-1 (3-2) 2015 U. de Chile U. de Concepción 2-1 2016 U. Católica U. de Chile 2-1 2017 Colo Colo U. Católica 4-1 2018 Colo Colo S. Wanderers 3-0 2019 U. Católica Palestino 5-0 2020 U. Católica Colo Colo 4-2 2021 U. Católica Ñublense 1-1 (7-6) 2022 Colo Colo U. Católica 2-0 2023 Magallanes Colo Colo 1-1 (4-3) 2024 Colo Colo Huachipato 2-0 2025 U. de Chile Colo Colo 3-0

