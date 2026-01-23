Coquimbo Unido vs Universidad Católica se citan este domingo en Viña del Mar para disputar mucho más que un partido: la final de la Supercopa 2026 abre oficialmente la temporada con un trofeo en juego y dos realidades que chocan de frente. El campeón del fútbol chileno contra uno de los clubes más ganadores del país, en un escenario neutral, con estadio lleno y presión máxima desde el primer minuto.

El contexto no puede ser más atractivo. El Pirata llega fortalecido tras consagrarse como monarca del Campeonato Nacional y eliminar a Deportes Limache en semifinales, mientras que la UC viene de un partidazo ante Huachipato, donde mostró jerarquía, reacción y peso ofensivo para meterse en la definición. A eso se suma un dato que le pone picante al relato: los Cruzados arrastran una racha negativa frente a los aurinegros en los últimos años, lo que convierte esta final en una verdadera prueba de carácter.

📺 ¿Qué canal transmite Coquimbo vs U Católica EN VIVO en Chile?

La final de la Supercopa 2026 será transmitida en vivo por:

  • TNT Sports Premium (TV)
  • TNT Sports en Max (streaming)

Canales según cableoperador (Chile) (referencial):

  • VTR: 165 / 855 
  • DirecTV: 631 / 1631 
  • Claro: 190 / 490 
  • Entel TV: 242 
  • Mundo: 160 

🕒 ¿A qué hora juega Coquimbo vs U Católica por la Supercopa 2026?

El partido está programado para:

  • 📆 Domingo 25 de enero de 2026
  • 19:00 horas (Chile)
  • 🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar

📡 ¿Dónde ver Coquimbo vs U Católica EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

  • Max (TNT Sports) – web y app 

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Coquimbo vs U Católica?

Además de la TV, podrás seguir el partido gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl
(minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis editorial)

🟡⚫ ¿Cómo llega Coquimbo Unido a la final ante la U Católica?

Coquimbo llega con el pecho inflado: superó a Limache en un partido que tuvo de todo, incluidos errores que cambiaron la historia y un cierre con sangre fría desde el punto penal. 

El plus para los piratas es doble: golpe anímico por cómo lo ganaron y sensación de equipo “resolutivo” cuando el partido se rompe. Y ojo al dato que prende: la UC viene sufriendo este cruce en el registro reciente. 

🔵⚪ ¿Cómo llega la U Católica a la final ante Coquimbo?

La UC viene de una semifinal intensa ante Huachipato: se repuso de momentos cuesta arriba y terminó metiéndose en la final con un 4-2 que dejó señales de carácter… y de pegada en el área. 

Pero el contexto trae una alarma competitiva: Universidad Católica no vence a Coquimbo en partidos oficiales desde el 23 de julio de 2023 y, desde entonces, arrastra una seguidilla de derrotas ante los aurinegros. Para Garnero, es una final y también una prueba psicológica. 

🔵 Formación U Católica vs Coquimbo Unido

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

🟡 Formación de Coquimbo Unido vs U Católica

Diego Sánchez; Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Francisco Salinas; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Diego Plaza; Nicolás Johansen, Luis Riveros y Benjamín Chandia.

🏅 ¿Quién es el máximo ganador histórico de la Supercopa de Chile?

Solo uno de los finalistas sabe lo que es levantar este trofeo… y puede hacer historia:

Universidad Católica – 4 títulos (si gana, quedaría con 5 y se despega como máximo campeón) 

📚 ¿Cuáles son todos los campeones de la Supercopa de Chile? Historial completo

AñoCampeónSubcampeónResultado
2013Unión EspañolaU. de Chile2-0
2014O’HigginsD. Iquique1-1 (3-2)
2015U. de ChileU. de Concepción2-1
2016U. CatólicaU. de Chile2-1
2017Colo ColoU. Católica4-1
2018Colo ColoS. Wanderers3-0
2019U. CatólicaPalestino5-0
2020U. CatólicaColo Colo4-2
2021U. CatólicaÑublense1-1 (7-6)
2022Colo ColoU. Católica2-0
2023MagallanesColo Colo1-1 (4-3)
2024Colo ColoHuachipato2-0
2025U. de ChileColo Colo3-0

📰 En resumen

  • Final Supercopa de Chile 2026: Coquimbo Unido vs Universidad Católica
  • Día: domingo 25 de enero
  • Hora: 19:00 (Chile)
  • Estadio: Sausalito (Viña del Mar)
  • TV/Streaming: TNT Sports Premium y Max 

📣 Sigue Coquimbo vs U. Católica EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, reacciones, análisis y todo lo que deje el primer título oficial del 2026.

