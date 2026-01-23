Coquimbo Unido vs Universidad Católica se citan este domingo en Viña del Mar para disputar mucho más que un partido: la final de la Supercopa 2026 abre oficialmente la temporada con un trofeo en juego y dos realidades que chocan de frente. El campeón del fútbol chileno contra uno de los clubes más ganadores del país, en un escenario neutral, con estadio lleno y presión máxima desde el primer minuto.
El contexto no puede ser más atractivo. El Pirata llega fortalecido tras consagrarse como monarca del Campeonato Nacional y eliminar a Deportes Limache en semifinales, mientras que la UC viene de un partidazo ante Huachipato, donde mostró jerarquía, reacción y peso ofensivo para meterse en la definición. A eso se suma un dato que le pone picante al relato: los Cruzados arrastran una racha negativa frente a los aurinegros en los últimos años, lo que convierte esta final en una verdadera prueba de carácter.
📺 ¿Qué canal transmite Coquimbo vs U Católica EN VIVO en Chile?
La final de la Supercopa 2026 será transmitida en vivo por:
- TNT Sports Premium (TV)
- TNT Sports en Max (streaming)
Canales según cableoperador (Chile) (referencial):
- VTR: 165 / 855
- DirecTV: 631 / 1631
- Claro: 190 / 490
- Entel TV: 242
- Mundo: 160
🕒 ¿A qué hora juega Coquimbo vs U Católica por la Supercopa 2026?
El partido está programado para:
- 📆 Domingo 25 de enero de 2026
- ⏰ 19:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar
📡 ¿Dónde ver Coquimbo vs U Católica EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
- Max (TNT Sports) – web y app
Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.
🟡⚫ ¿Cómo llega Coquimbo Unido a la final ante la U Católica?
Coquimbo llega con el pecho inflado: superó a Limache en un partido que tuvo de todo, incluidos errores que cambiaron la historia y un cierre con sangre fría desde el punto penal.
El plus para los piratas es doble: golpe anímico por cómo lo ganaron y sensación de equipo “resolutivo” cuando el partido se rompe. Y ojo al dato que prende: la UC viene sufriendo este cruce en el registro reciente.
🔵⚪ ¿Cómo llega la U Católica a la final ante Coquimbo?
La UC viene de una semifinal intensa ante Huachipato: se repuso de momentos cuesta arriba y terminó metiéndose en la final con un 4-2 que dejó señales de carácter… y de pegada en el área.
Pero el contexto trae una alarma competitiva: Universidad Católica no vence a Coquimbo en partidos oficiales desde el 23 de julio de 2023 y, desde entonces, arrastra una seguidilla de derrotas ante los aurinegros. Para Garnero, es una final y también una prueba psicológica.
🔵 Formación U Católica vs Coquimbo Unido
Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.
🟡 Formación de Coquimbo Unido vs U Católica
Diego Sánchez; Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Francisco Salinas; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Diego Plaza; Nicolás Johansen, Luis Riveros y Benjamín Chandia.
🏅 ¿Quién es el máximo ganador histórico de la Supercopa de Chile?
Solo uno de los finalistas sabe lo que es levantar este trofeo… y puede hacer historia:
• Universidad Católica – 4 títulos (si gana, quedaría con 5 y se despega como máximo campeón)
📚 ¿Cuáles son todos los campeones de la Supercopa de Chile? Historial completo
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
|2013
|Unión Española
|U. de Chile
|2-0
|2014
|O’Higgins
|D. Iquique
|1-1 (3-2)
|2015
|U. de Chile
|U. de Concepción
|2-1
|2016
|U. Católica
|U. de Chile
|2-1
|2017
|Colo Colo
|U. Católica
|4-1
|2018
|Colo Colo
|S. Wanderers
|3-0
|2019
|U. Católica
|Palestino
|5-0
|2020
|U. Católica
|Colo Colo
|4-2
|2021
|U. Católica
|Ñublense
|1-1 (7-6)
|2022
|Colo Colo
|U. Católica
|2-0
|2023
|Magallanes
|Colo Colo
|1-1 (4-3)
|2024
|Colo Colo
|Huachipato
|2-0
|2025
|U. de Chile
|Colo Colo
|3-0
📰 En resumen
- Final Supercopa de Chile 2026: Coquimbo Unido vs Universidad Católica
- Día: domingo 25 de enero
- Hora: 19:00 (Chile)
- Estadio: Sausalito (Viña del Mar)
- TV/Streaming: TNT Sports Premium y Max
