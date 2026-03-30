Universidad Católica volvió a encender el siempre ardiente debate arbitral en el fútbol chileno. Este lunes, el friccionado duelo de los “Cruzados” frente a Cobresal estuvo marcado por una controversial doble sanción penal a favor del cuadro de la precordillera, donde incluso el juez central obligó a repetir uno de los lanzamientos desde los doce pasos por presunto adelantamiento del portero rival, desatando la furia absoluta de la banca visitante. Este tenso episodio no es un hecho aislado, sino que ha reabierto de golpe un profundo cuestionamiento estadístico entre los hinchas y equipos rivales respecto a las penas máximas sancionadas a favor de la escuadra estudiantil.

¿Cuántos penales ha tenido la UC en las últimas temporadas?

Si miramos los números, la estadística es sumamente llamativa. Al revisar el registro oficial de las últimas tres temporadas de competencia finalizadas, Universidad Católica acumuló la abultada cantidad de 18 penales a favor en Primera División, superando el promedio de la mayoría de los equipos del certamen.

El desglose marca 5 cobros a favor en 2023, 6 en la campaña 2024 (donde Fernando Zampedri consolidó gran parte de su récord goleador por esta vía) y 7 lanzamientos en la temporada 2025, manteniendo al club consistentemente en la parte más alta de este particular ranking estadístico.

¿Cuántos penales suma la UC en la era VAR?

Tras la polémica vivida hoy en El Salvador, el foco vuelve a ponerse en los números. Y es que, al revisar el registro histórico desde la implementación del VAR en Chile en 2020, Universidad Católica lidera el ranking de penales a favor, con 51 cobros hasta febrero de 2026, por sobre Colo Colo (50) y Palestino (44).

Sin embargo, el dato actualizado consolida un escenario aún más radical: sumando el penal recibido recientemente ante Universidad de Concepción en el Claro Arena y los dos cobros sancionados hoy ante Cobresal, ambos encuentros por la Copa de la Liga, Universidad Católica alcanzó los 54 penales a favor desde la llegada de la videoasistencia. Una cifra que los aleja en el primer lugar y que, además, ostenta una efectividad letal del 83.5% de conversión histórica.

⚽💥🏆 ¡REGRESO GOLEADOR DEL TORO !



Luego de la revisión del VAR, Fernando Zampedri volvió a patear desde el manchón penal y aumenta la ventaja de #LosCruzados, en este #MatchdayLunes.



Disfruta la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/yRXPh5fUlG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 30, 2026

¿Por qué los penales de la UC generan debate en el fútbol chileno?

El alto número de penales divide profundamente las aguas en el balompié nacional. Desde San Carlos de Apoquindo defienden a rajatabla que esta estadística es el resultado lógico de un equipo que constantemente pisa el área rival, genera peligro y obliga a las defensas a cometer errores bajo constante presión ofensiva. Por la vereda del frente, los equipos rivales apuntan a un supuesto “criterio dispar” de la comisión arbitral, asegurando que ante la menor duda a favor de la UC, el silbato suena con mayor facilidad.

En resumen