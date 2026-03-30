Universidad Católica salta hoy a la cancha en la Copa de la Liga 2026 con más que tres puntos en juego. El equipo cruzado llega al duelo ante Cobresal con la obligación de posicionarse en un grupo extremadamente parejo, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.
La UC comenzó con un triunfo ante Universidad de Concepción, pero cayó en la segunda fecha frente a Ñublense, lo que dejó abierta la pelea en el Grupo B. Hoy, más que nunca, necesita responder. Porque en este torneo corto, ganar no siempre alcanza… y empatar puede costar caro.
¿Qué necesita Universidad Católica para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?
La UC necesita terminar como líder del Grupo B para avanzar a semifinales.
Actualmente suma 3 puntos en dos partidos, en un grupo donde Ñublense lidera con 4 unidades.
👉 El escenario es claro:
- Si gana hoy, vuelve a meterse en la pelea directa
- Si empata, queda en una zona incómoda
- Si pierde, se complica seriamente
Todo pasa por lo que haga esta jornada.
📊 Revisa la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Ñublense
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|U. de Concepción
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|U. Católica
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Cobresal
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
¿Qué pasa si la UC empata en puntos con otro equipo de su Grupo?
Este es el punto que puede definir todo.
Si Universidad Católica termina igualada en puntos, entran los criterios de desempate:
👉 Diferencia de goles
👉 Goles a favor
👉 Resultados entre sí
👉 Tarjetas
👉 Otros criterios reglamentarios
Clave para la UC:
Tiene diferencia de gol neutra (0)
👉 Eso la deja en una posición frágil
❌ Puede perder la clasificación por un gol
❌ Puede quedar fuera incluso sumando
❌ El margen es mínimo
¿A qué hora juega Universidad Católica y dónde ver el partido hoy?
Universidad Católica enfrenta a Cobresal este 30 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.
👉 Transmisión: TNT Sports
👉 Streaming: TNT Sports en Max
Un partido que puede marcar el destino del grupo.
¿Cómo llega la UC a este partido clave?
El equipo cruzado ha mostrado irregularidad:
- Victoria 2-1 ante Universidad de Concepción
- Derrota 0-1 frente a Ñublense
¿Qué obtiene el ganador de la Copa de la Liga?
El campeón de la Copa de la Liga clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.
👉 Obtendrá el cupo como Chile 3
Además:
- Asegura competencia internacional
- Mejora ingresos económicos
- Fortalece el proyecto deportivo
En resumen
- La UC suma 3 puntos en el Grupo B
- Está obligada a sumar hoy ante Cobresal
- El grupo está completamente abierto
- Si empata en puntos, puede complicarse
- La diferencia de gol será clave
La UC juega hoy un partido que puede cambiar todo: ¿se mete en la pelea o se complica en la tabla? Sigue el minuto a minuto y todos los escenarios en AlAireLibre.cl