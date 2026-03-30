Universidad Católica salta hoy a la cancha en la Copa de la Liga 2026 con más que tres puntos en juego. El equipo cruzado llega al duelo ante Cobresal con la obligación de posicionarse en un grupo extremadamente parejo, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

La UC comenzó con un triunfo ante Universidad de Concepción, pero cayó en la segunda fecha frente a Ñublense, lo que dejó abierta la pelea en el Grupo B. Hoy, más que nunca, necesita responder. Porque en este torneo corto, ganar no siempre alcanza… y empatar puede costar caro.

¿Qué necesita Universidad Católica para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?

La UC necesita terminar como líder del Grupo B para avanzar a semifinales.

Actualmente suma 3 puntos en dos partidos, en un grupo donde Ñublense lidera con 4 unidades.

👉 El escenario es claro:

Si gana hoy, vuelve a meterse en la pelea directa

Si empata, queda en una zona incómoda

Si pierde, se complica seriamente

Todo pasa por lo que haga esta jornada.

📊 Revisa la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Ñublense 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 U. de Concepción 2 1 0 1 3 3 0 3 3 U. Católica 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Cobresal 2 0 1 1 2 3 -1 1

¿Qué pasa si la UC empata en puntos con otro equipo de su Grupo?

Este es el punto que puede definir todo.

Si Universidad Católica termina igualada en puntos, entran los criterios de desempate:

👉 Diferencia de goles

👉 Goles a favor

👉 Resultados entre sí

👉 Tarjetas

👉 Otros criterios reglamentarios

Clave para la UC:

Tiene diferencia de gol neutra (0)

👉 Eso la deja en una posición frágil

❌ Puede perder la clasificación por un gol

❌ Puede quedar fuera incluso sumando

❌ El margen es mínimo

¿A qué hora juega Universidad Católica y dónde ver el partido hoy?

Universidad Católica enfrenta a Cobresal este 30 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.

👉 Transmisión: TNT Sports

👉 Streaming: TNT Sports en Max

Un partido que puede marcar el destino del grupo.

¿Cómo llega la UC a este partido clave?

El equipo cruzado ha mostrado irregularidad:

Victoria 2-1 ante Universidad de Concepción

Derrota 0-1 frente a Ñublense

¿Qué obtiene el ganador de la Copa de la Liga?

El campeón de la Copa de la Liga clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

👉 Obtendrá el cupo como Chile 3

Además:

Asegura competencia internacional

Mejora ingresos económicos

Fortalece el proyecto deportivo

En resumen

La UC suma 3 puntos en el Grupo B

Está obligada a sumar hoy ante Cobresal

El grupo está completamente abierto

Si empata en puntos, puede complicarse

La diferencia de gol será clave

La UC juega hoy un partido que puede cambiar todo: ¿se mete en la pelea o se complica en la tabla? Sigue el minuto a minuto y todos los escenarios en AlAireLibre.cl