Este lunes sigue la Copa de la Liga, en el norte y por la fecha 3 por el Grupo B, Cobresal recibe a Universidad Católica en el Estadio El Cobre de El Salvador. Desde las 18:00 horas en el Campamento Minero seguirá la lucha por el cupo para la siguiente fase del torneo. Los dirigidos de Gustavo Huerta todavía no saben de victorias y sólo registran un empate.
Mientras que la UC de Daniel Garnero tiene un triunfo y una derrota en los dos partidos jugados.
¿Quién transmite en vivo Cobresal vs U Católica?
Para ver el partido de Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.
- 📡 TV: TNT Sports Premium
- 💻 Streaming: HBO Max
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026?
Cobresal vs U Católica se enfrentan este lunes 30 de marzo a las 18:00 horas por una nueva fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio El Cobre de El Salvador
- 📆 Fecha: Lunes 30 de marzo
- 🕛 Horario: 18:00 horas
- 🏟️ Estadio: Estadio El Cobre de El Salvador
Árbitros del partido entre Cobresal vs U Católica
La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026.
- Árbitro: Nicolás Millas
- 1er asistente: Joaquín Arrué
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa
- VAR: Mario Salvo
- AVAR: Emilio Bastías
Formación de Cobresal vs U Católica
Posible formación: Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Antonio Castillo; Franco Farías, Julián Brea y Steffan Pino.
DT: Gustavo Huerta.
Formación de U Católica vs Cobresal
Posible formación: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farias, Branco Ampuero y Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Martín Gómez.
DT: Daniel Garnero