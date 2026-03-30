Este lunes sigue la Copa de la Liga, en el norte y por la fecha 3 por el Grupo B, Cobresal recibe a Universidad Católica en el Estadio El Cobre de El Salvador. Desde las 18:00 horas en el Campamento Minero seguirá la lucha por el cupo para la siguiente fase del torneo. Los dirigidos de Gustavo Huerta todavía no saben de victorias y sólo registran un empate.

Mientras que la UC de Daniel Garnero tiene un triunfo y una derrota en los dos partidos jugados.

¿Quién transmite en vivo Cobresal vs U Católica?

Para ver el partido de Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026?

Cobresal vs U Católica se enfrentan este lunes 30 de marzo a las 18:00 horas por una nueva fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio El Cobre de El Salvador

📆 Fecha: Lunes 30 de marzo

Lunes 30 de marzo 🕛 Horario: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio El Cobre de El Salvador

Árbitros del partido entre Cobresal vs U Católica

La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026.

Árbitro: Nicolás Millas

Nicolás Millas 1er asistente: Joaquín Arrué

Joaquín Arrué 2do asistente: John Calderón

John Calderón Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa

Nicolás Gamboa VAR: Mario Salvo

Mario Salvo AVAR: Emilio Bastías

Formación de Cobresal vs U Católica

Posible formación: Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Antonio Castillo; Franco Farías, Julián Brea y Steffan Pino.

DT: Gustavo Huerta.

Formación de U Católica vs Cobresal

Posible formación: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farias, Branco Ampuero y Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

DT: Daniel Garnero