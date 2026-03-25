🔴 Fecha 2 – Grupo B | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: Ñublense 0 – 0 U Católica

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán

Ñublense vs U Católica, minuto a minuto

¿Dónde ver Ñublense vs U Católica EN VIVO?

El partido entre Ñublense y Universidad Católica por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Ñublense vs U Católica

El Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán recibe uno de los duelos más intensos del Grupo B de la Copa de la Liga 2026: Ñublense vs Universidad Católica.

Los Diablos Rojos, conducidos por Juan José Ribera, llegan urgidos tras rescatar un empate 1-1 ante Cobresal en El Salvador en su debut copero. Sin bajas de consideración, el técnico apostaría por la misma base del Campeonato Nacional, con Ignacio Jeraldino como principal amenaza ofensiva.

Universidad Católica llega líder del Grupo B con 3 puntos tras vencer 2-1 a U. de Concepción en la fecha 1. El DT Daniel Garnero sigue sufriendo por Fernando Zampedri, quién salvó a la Católica ante Ñublense hace tres semanas con un doblete.

Formaciones de Ñublense y U Católica

Probable formación de Ñublense

Hernán Muñoz; Diego Céspedes, Carlos Salomón, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón; Ignacio Tapia, Lucas Molina y Matías Plaza; Franco Rami y Daniel Saavedra. DT: Juan José Ribera.

Probable formación de Universidad Católica

Darío Melo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero y Nicolás L’Hullier; Jhojan Valencia, Alfred Canales y Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Francisco Rossel. DT: Daniel Garnero.