Universidad Católica ya tomó una decisión de cara a su estreno en Copa Libertadores: autorizó un cupo cercano a 450 hinchas de Boca Juniors para el partido del 7 de abril en el Claro Arena. Sin embargo, la medida aún no está confirmada, porque depende directamente del visto bueno de las autoridades de seguridad en Chile.

A diferencia del torneo local, en competiciones Conmebol es obligatorio habilitar entradas para la hinchada visitante, por lo que en San Carlos de Apoquindo se adelantaron y dejaron listo su plan operativo.

¿Cuántos hinchas de Boca podrían entrar al Claro Arena?

La cifra que maneja el cuadro cruzado bordea los 450 fanáticos argentinos. Es el número que ya fue aprobado internamente por la concesionaria, según información del periodista argentino Ezequiel Sosa.

El punto es que ese cupo todavía no está oficializado. Para que se concrete, debe pasar por la evaluación de las autoridades de seguridad, que determinarán si están dadas las condiciones para recibir público visitante en un partido de alta convocatoria.

Hasta ahora, el club argentino ni siquiera ha sido notificado de una autorización definitiva. Es decir, el escenario sigue abierto, pero no debería ser mayor a ese número.

U Católica dio el OK para que vayan 450 hinchas de Boca a Chile. La seguridad de ese país lo evalua y si dan el ok podría haber hinchas visitantes en el debut de la Libertadores.



Boca aún no ha sido notificado. pic.twitter.com/kmv2kjHOBP — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) March 24, 2026

¿Qué falta para confirmar la presencia de hinchas visitantes?

El trámite pendiente es la aprobación de los organismos de seguridad chilenas. Ahí se definirá si el plan de Cruzados se ejecuta tal cual o si sufre modificaciones, ya sea en el número de entradas o incluso en la posibilidad de recibir público visitante.

Sin embargo, el contexto también pesa, pues se trata de un duelo de alto interés internacional. Además, que sea un rival históricamente convocante como Boca Juniors, obliga a extremar medidas logísticas y operativas.

Por ahora, el partido sigue programado con normalidad para el martes 7 de abril. Pero la presencia de hinchas argentinos dependerá de la decisión de las autoridades y que seguramente marcará el ambiente del debut cruzado.