U Católica y U de Concepción se estrenan en la Copa de la Liga 2026. Los cruzados reciben al campanil este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Claro Arena por el primer partido de ambos en el Grupo B. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo U Católica vs U de Concepción?

El compromiso entre U Católica y U de Concepción será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs U de Concepción?

U Católica vs U de Concepción se miden este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Claro Arena.

🗓 Fecha: Domingo 22 de marzo

🕣 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Claro Arena

Árbitros del partido entre U Católica vs U de Concepción

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Sebastián Pérez

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Nicolás Millas

AVAR: Juan Ibarra

¿Cómo llegan U Católica y U de Concepción?

Universidad Católica llega a este compromiso con algunas dudas, puesto que en el último partido del Campeonato Nacional tuvo un duro desafío ante Everton. Los cruzados caían por 2-0 tempranamente en el Claro Arena, pero supieron reaccionar y rescataron un empate 2-2. En el torneo, la franja marcha en el cuarto puesto con 11 puntos.

Por su parte, la Universidad de Concepción viene de conseguir un importante triunfo en casa. El campanil, con técnico interino, venció agónicamente a Palestino y alcanzó las 11 unidades, situándose en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Probable formación de U Católica vs U de Concepción

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Gary Medel, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Probable formación de U de Concepción vs U Católica

Santiago Silva; Leonel González, Osvaldo González, David Retamal; Facundo Mater, Yerco Oyanedel, Cristopher Mesías, Jorge Espejo; Agustín Urzi, Jeison Fuentealba y Pablo Parra.

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