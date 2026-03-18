La lesión de Tomás Asta-Buruaga le generó un gran dolor de cabeza al entrenador Daniel Garnero en U Católica: los Cruzados no solo perdieron a un importante jugador, sino que se quedaron con muy pocas opciones en la posición de lateral derecho, por lo que de inmediato se presentó la posibilidad de contratar uno, ya que el reglamento lo permite ante lesiones que tienen un tiempo de recuperación superior a 120 días.

Las opciones que aparecieron en la órbita fueron las de dos jugadores que ya han estado en el club con anterioridad: Mauricio Isla y Guillermo Soto. El Huaso está libre y pese a que no le fue bien su experiencia en el club entre 2022 y 2023, se trata de un jugador con gran jerarquía y trayectoria, mientras que el caso de Soto es distinto, dado que si bien tampoco funcionó en la precordillera, es un futbolista que aún pertenece a la institución y está a préstamo en Tigre de Argentina.

¿Qué decisión tomó U Católica con su lateral derecho tras la lesión de Asta-Buruaga?

Pese a todo lo descrito anteriormente, la decisión final de U Católica es no contratar a nadie: la dirigencia y el cuerpo técnico definieron quedarse con el plantel tal como está, incluso tomando en cuenta que en pocas semanas debutan en la Copa Libertadores 2026, torneo para el que conocerán su grupo este jueves 19 de marzo a las 20:00 horas.

Con esto, Bernardo Cerezo asoma como el titular en los compromisos que vienen, pese a que generó bastantes dudas con su rendimiento en el empte 2-2 frente a Everton el último fin de semana en el Claro Arena, por la Fecha 7 del Campeonato Nacional.

Esto porque además de Asta-Buruaga también está lesionado Sebastián Arancibia, quien fue operado por una rebelde pubalgia, y su tiempo de recuperación es indeterminado, aunque al menos se espera que sea baja por varias semanas más.

¿Cuándo juega U Católica?

U Católica vuelve a la cancha este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas contra U de Concepción, en su debut en el Grupo B de la Copa de la Liga 2026, torneo que se estrena en esta temporada del fútbol chileno.

Para ver este compromiso debes acceder a las plataformas de TNT Sports en TV cable y TNT Sports en HBO Max.

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