Tomás Asta-Buruaga, defensor de Universidad Católica sufrió un gravísimo problema físico durante las últimas horas. Este complejo diagnóstico médico lo marginará de las canchas por el resto del año.

Esta emergencia enciende de inmediato todas las alarmas en la tienda precordillerana. Por ello, la dirigencia estudiantil ya evalúa salir al mercado por un lateral derecho.

La grave lesión de Asta-Buruaga en Universidad Católica

El conjunto de la Franja recibió la durísima noticia durante la tarde de este viernes. En plena preparación para una nueva fecha del Campeonato Nacional, la UC dio a conocer el diagnóstico médico: Asta-Buruaga sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla.

La información fue revelada por el periodista de DSports Marco Antonio Escobar, quien detalló que el zaguero deberá someterse a una intervención quirúrgica y estará fuera de las canchas durante un largo periodo.

Se trata de una de las lesiones más complejas en el fútbol profesional, con un proceso de recuperación que normalmente se extiende por varios meses, lo que dejaría al defensor prácticamente descartado para el resto de la temporada 2026.

¿Buscará Universidad Católica un refuerzo tras la lesión de Asta-Buruaga?

La baja de Asta-Buruaga no solo representa un golpe anímico para el plantel, sino que también genera un importante problema en la estructura defensiva del equipo. Ante la gravedad del diagnóstico y la extensa recuperación que deberá enfrentar el jugador, en Cruzados ya analizan posibles alternativas para reforzar la zona defensiva.

De acuerdo a la misma fuente, la gerencia deportiva de Universidad Católica podría salir al mercado en busca de un lateral derecho que permita cubrir la ausencia del defensor durante la temporada.

💣Tomás Asta-Buruaga baja 2026 en #LosCruzados ligamento cruzado de rodilla. La UC podría salir a buscar un lateral por la derecha. Sebastián Arancibia en recuperación tras operación de pubalgia y Jeffrey Sekgota sufrió lesión en un tobillo y tb fue operado. @DSportsCL — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) March 13, 2026

¿Qué otros jugadores lesionados tiene Universidad Católica?

El caso de Asta-Buruaga se suma a otros problemas físicos que han afectado al plantel en este inicio de año. El volante Sebastián Arancibia continúa en recuperación luego de ser operado por una pubalgia.

A él se suma Jeffrey Sekgota, quien sufrió una lesión en uno de sus tobillos y también debió someterse a una intervención quirúrgica en los últimos días, aumentando las complicaciones médicas dentro del equipo cruzado.