Universidad Católica ya empezó a vivir su estreno en la Copa Libertadores, pero la previa sumó un capítulo inesperado que rápidamente movió el foco del partido. Lo que asomaba como una jornada de alto impacto en el Claro Arena terminó condicionado por una resolución que también golpea al ambiente del encuentro.

En una semana donde Boca Juniors aparece como uno de los nombres más fuertes en la búsqueda deportiva en Chile, la UC recibió una noticia que reordena toda la organización del compromiso.

Universidad Católica y Boca Juniors jugarán sin público visitante en el Claro Arena

Universidad Católica confirmó que el partido ante Boca Juniors por la fase grupal de la Copa Libertadores se disputará sin hinchada visitante en el Claro Arena. La determinación fue comunicada por la Delegación Presidencial Metropolitana por razones de seguridad, según informó Cruzados.

La medida cambia uno de los elementos que más ruido venían generando en la previa. No sólo por el peso de Boca Juniors, sino también por el interés que despertaba la presencia de sus fanáticos en Santiago para uno de los duelos más atractivos del arranque copero.

La seguridad en el Claro Arena terminó cerrando la puerta a Boca Juniors

De acuerdo al comunicado difundido por la UC, la resolución busca resguardar la seguridad de los asistentes y del entorno del recinto. Ese fue el argumento central de la autoridad para impedir el ingreso de hinchas visitantes al duelo programado para el martes 7 de abril.

En esa misma línea, el club explicó que intentó alcanzar un acuerdo con Boca Juniors para ordenar la presencia de público visitante. Sin embargo, ese entendimiento no prosperó a tiempo y no pudo ser presentado dentro de los plazos exigidos por las autoridades competentes, siempre según lo señalado por Cruzados.

En relación con el partido por el Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors, programado en el Claro Arena el próximo 7 de abril de 2026, Cruzados informa lo siguiente:



En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha… pic.twitter.com/8gK9PptAun — Universidad Católica (@Cruzados) March 30, 2026

El estreno copero de la UC ante Boca suma otra tensión en la previa

La noticia le agrega un ingrediente extra al debut de Universidad Católica en el Grupo D. El partido ya cargaba con expectativa por el rival, por el estreno internacional y por el simbolismo de jugar en el Claro Arena, pero ahora también tendrá una atmósfera distinta en las tribunas.

En lo deportivo, la UC deberá enfocarse en un desafío de máxima exigencia. Pero fuera de la cancha, la ausencia de fanáticos xeneizes ya instaló una discusión que promete seguir creciendo en los días previos al choque.