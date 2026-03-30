En un duelo que tuvo más de algún contratiempo para la UC en su viaje a Diego de Almagro y luego llegar al Campamento Minero de El Salvador, a pesar de eso, el equipo de Garnero se repuso a las circuntancias y se quedó con una importante victoria. Pero lo llamativo del partido fueron los cobros a favor de Católica, dos penales y uno de ellos que fue repetido por llamado del Var.
Los goles de Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026
Clemente Montes abrió la cuenta para la visita cuando corrían 11′ minutos, era el 0-1 para los de Garnero. Justo Giani en los 34′ estiró las cifras en el 0-2. Comenzado el segundo tiempo, Francisco Moreno de cabeza descontó para el local en el 48′, 1-2. Pero vino un cobro de penal que Fernando Zampedri debió cambiar dos veces por gol, el primero fue contenido por el meta Pinos, pero ante el llamado del VAR, el Toro consiguió en el 63′, el 1-3 final
Todo esto ante 394 espectadores.
¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal vs U Católica?
Cobresal
🆚 Coquimbo Unido
🏟️ Ester Francisco Sánchez Rumoroso
📆 Viernes 3 de abril
🕣 17:30 horas
Universidad Católica
🆚 Palestino
🏟️ Estadio Claro Arena
📆 Jueves 2 de abril
🕕 18:00 horas