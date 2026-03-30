En un duelo que tuvo más de algún contratiempo para la UC en su viaje a Diego de Almagro y luego llegar al Campamento Minero de El Salvador, a pesar de eso, el equipo de Garnero se repuso a las circuntancias y se quedó con una importante victoria. Pero lo llamativo del partido fueron los cobros a favor de Católica, dos penales y uno de ellos que fue repetido por llamado del Var.

Los goles de Cobresal vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

Clemente Montes abrió la cuenta para la visita cuando corrían 11′ minutos, era el 0-1 para los de Garnero. Justo Giani en los 34′ estiró las cifras en el 0-2. Comenzado el segundo tiempo, Francisco Moreno de cabeza descontó para el local en el 48′, 1-2. Pero vino un cobro de penal que Fernando Zampedri debió cambiar dos veces por gol, el primero fue contenido por el meta Pinos, pero ante el llamado del VAR, el Toro consiguió en el 63′, el 1-3 final

Todo esto ante 394 espectadores.

⚪🔵💥🏆¡QUÉ PASE METISTE, VALENCIA!



Clemente Montes controló de muy buena manera y definió para poner en ventaja a #LosCruzados, en este #MatchdayLunes.#CopaDeLaLiga2026



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/zi9whDGpmz — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 30, 2026

⚪🔵💥🏆¡EL ARGENTINO TUVO SU REVANCHA!



Justo Giani ganó por los aires y metió un cabezazo para estirar el marcador en favor de #LosCruzados, en este #MatchdayLunes.



Disfruta lo mejor de la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/JAcUbI2Nvu — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 30, 2026

⛏️⚽🔥 ¡Los mineros no bajan los brazos!



Francisco Moreno se elevó más que todos en el área de #LosCruzados y Cobresal descuenta en el arranque del segundo tiempo. Hay partido en este #MatchdayLunes.



Disfruta la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/vbMDdnVv9t — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 30, 2026

⚽💥🏆 ¡REGRESO GOLEADOR DEL TORO !



Luego de la revisión del VAR, Fernando Zampedri volvió a patear desde el manchón penal y aumenta la ventaja de #LosCruzados, en este #MatchdayLunes.



Disfruta la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/yRXPh5fUlG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 30, 2026

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal vs U Católica?

Cobresal

🆚 Coquimbo Unido

🏟️ Ester Francisco Sánchez Rumoroso

📆 Viernes 3 de abril

🕣 17:30 horas

Universidad Católica

🆚 Palestino

🏟️ Estadio Claro Arena

📆 Jueves 2 de abril

🕕 18:00 horas