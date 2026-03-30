🔴 Fecha 3 – Grupo B | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: Cobresal 1 – 3 U Católica: Clemente Montes (UC) 11′, 0-1. Justo Giani (UC) 34′, 0-2. Francisco Moreno (CSAL) 48′, 1-2. Fernando Zampedri (UC) 63′, 1-3.

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador, Atacama

Cobresal vs U Católica, minuto a minuto

¿Dónde ver Cobresal vs U Católica EN VIVO?

El partido entre Cobresal y Universidad Católica por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Cobresal vs U Católica

Este lunes 30 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio El Cobre de El Salvador es el escenario de la última jornada de la primera rueda de la fase de grupos del Grupo B de la Copa de la Liga 2026. Cobresal recibe a Universidad Católica en un duelo clave con importantes consecuencias en la tabla de clasificación del grupo, arbitrado por Nicolás Millas.

Los Mineros llegan a este partido con la moral alta y la motivación de su fortín en la altura: en el antecedente más reciente entre ambos por la Liga de Primera 2026, Cobresal venció 3-2 a la UC en este mismo estadio el pasado 14 de febrero, con goles de Agustín Nadruz (2′), Bryan Carvallo (12′) y Steffan Pino (50′), quien anotó el definitivo en el segundo tiempo. La altitud de El Salvador —más de 2.500 metros sobre el nivel del mar— ha sido siempre un factor diferencial y los Mineros saben aprovecharla.

Universidad Católica llega líder del Grupo B con 6 puntos tras ganar sus dos primeros partidos del torneo, lo que le da la posibilidad de sellar matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda con una victoria. El DT Daniel Garnero confirmó el retorno de Fernando Zampedri al esquema titular, su principal carta goleadora, quien marcó el doblete en la derrota 3-2 ante Cobresal en la Liga. El objetivo es romper la mala racha en El Salvador y confirmar el liderato del grupo.

Formaciones de Cobresal y U Católica

Probable formación de Cobresal

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Antonio Castillo; Franco Farías, Julián Brea y Steffan Pino.

Probable formación de Universidad Católica

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farias, Branco Ampuero y Cristian Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Martín Gómez.