Universidad Católica juega este miércoles 6 de mayo uno de sus partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Daniel Garnero recibe a Cruzeiro en el Claro Arena con 6 puntos, la misma línea de Boca Juniors y del cuadro brasileño, mientras Barcelona SC aparece último sin unidades. La UC llega bien parada después de ganar dos partidos consecutivos como visitante, pero el grupo está tan apretado que cualquier tropiezo puede modificar por completo el escenario.

El cruce ante Cruzeiro tiene valor doble. No solo entrega tres puntos directos ante un rival que pelea la clasificación, también puede pesar en los criterios de desempate. En la Libertadores 2026, si dos o más equipos terminan igualados en puntos, primero se miran los partidos directos entre los clubes empatados antes que la diferencia de gol general. La UC ya le ganó 2-1 al equipo brasileño en Belo Horizonte y ahora buscará confirmar esa ventaja en Santiago para encaminar su paso a octavos.

¿Cómo está el Grupo D de la Copa Libertadores 2026?

El Grupo D está igualado en la parte alta, con U Católica, Boca Juniors y Cruzeiro con 6 puntos.

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG U Católica 6 3 2 0 1 5 4 +1 Boca Juniors 6 3 2 0 1 5 2 +3 Cruzeiro 6 3 2 0 1 3 2 +1 Barcelona SC 0 3 0 0 3 1 6 -5

La tabla muestra una pelea cerrada por los dos cupos a octavos. En la fecha anterior, Cruzeiro derrotó 1-0 a Boca Juniors en Belo Horizonte con gol de Néiser Villarreal, mientras U Católica venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil con tantos de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Esos resultados dejaron el grupo partido en tres.

¿Qué pasa si U Católica le gana a Cruzeiro?

Si U Católica vence a Cruzeiro, llegará a 9 puntos y quedará muy bien posicionada para clasificar a octavos de final.

Una victoria cruzada tendría tres efectos directos:

U Católica superaría a Cruzeiro en la tabla.

Llegaría a 9 puntos antes de las dos últimas fechas.

Cerraría con ventaja total el cruce directo ante el equipo brasileño.

Este último punto puede ser decisivo. U Católica ya ganó 2-1 en Belo Horizonte; si vuelve a vencer en Santiago, terminará los dos partidos ante Cruzeiro con seis puntos sobre seis. Si al final del grupo ambos quedan empatados en puntaje, el equipo chileno quedará por encima del cuadro brasileño por rendimiento en los enfrentamientos directos.

El triunfo no asegura una clasificación matemática inmediata, porque todavía dependerá de los resultados de Boca Juniors y de las fechas restantes. Pero sí dejaría a la UC con un escenario muy favorable: 9 puntos, ventaja directa sobre Cruzeiro y la posibilidad de cerrar la fase dependiendo de sí misma.

¿Qué pasa si U Católica empata con Cruzeiro?

Si U Católica empata ante Cruzeiro, quedará con 7 puntos y mantendrá una ventaja relevante en el cruce directo contra los brasileños.

El empate no cerraría la clasificación, pero puede tener valor estratégico. Como la UC ganó 2-1 en Brasil, una igualdad en Santiago le permitiría terminar los dos partidos ante Cruzeiro con cuatro puntos sobre seis.

Eso significa que, si al final de la fase de grupos la igualdad en la tabla es solo entre U Católica y Cruzeiro, el equipo chileno quedaría mejor posicionado por el primer criterio de desempate entre ambos: los puntos conseguidos en los partidos directos.

El matiz es importante: si el empate final en puntos también incluye a Boca Juniors, la cuenta cambia. En ese caso, se arma una mini tabla con todos los equipos igualados y se consideran todos los partidos directos entre U Católica, Boca y Cruzeiro. Por eso el empate sirve, pero no deja nada cerrado.

¿Qué pasa si U Católica pierde con Cruzeiro?

Si U Católica pierde ante Cruzeiro, quedará con 6 puntos y puede complicar seriamente su camino a octavos.

Una derrota cruzada dejaría a Cruzeiro con 9 puntos y obligaría a la UC a jugar las dos últimas fechas con mucho menos margen. El golpe no sería solo en la tabla: también podría afectar el criterio de desempate entre ambos equipos.

Ahí el marcador importa mucho. Como U Católica ganó 2-1 en Belo Horizonte, el cruce directo frente a Cruzeiro puede quedar de distintas formas:

Si U Católica pierde por un gol, el duelo directo quedaría igualado en puntos, diferencia de gol y goles a favor entre ambos. En ese caso, pasaría a pesar la diferencia de gol general.

Si U Católica pierde por dos o más goles, Cruzeiro quedaría con ventaja directa en el mano a mano.

Si U Católica pierde y Boca suma en su partido, el cuadro cruzado podría quedar fuera de los dos primeros puestos.

La derrota no elimina a U Católica, pero sí la deja obligada a sumar fuerte en el cierre. En un grupo con Boca y Cruzeiro peleando arriba, perder en casa ante un rival directo puede cambiar completamente el panorama.

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores?

U Católica necesita terminar entre los dos primeros del Grupo D para clasificar a octavos de final.

La ruta más clara para la UC es ganar en casa ante Cruzeiro. Con ese resultado llegaría a 9 puntos, tomaría ventaja sobre un rival directo y quedaría muy bien encaminada antes de las dos últimas fechas.

El escenario cruzado queda así:

Con triunfo ante Cruzeiro: llega a 9 puntos y toma ventaja directa sobre el equipo brasileño.

Con empate: llega a 7 puntos y mantiene una ventaja útil en el mano a mano ante Cruzeiro.

Con derrota: queda con 6 puntos y puede perder terreno frente a un rival directo.

Con 9 puntos, U Católica no necesariamente queda clasificada de inmediato, pero sí se acerca bastante a octavos. Con 10 o más unidades, su opción se vuelve mucho más sólida. Con 12, el panorama quedaría prácticamente encaminado, aunque siempre sujeto a resultados y criterios de desempate.

También hay un piso importante: si U Católica termina tercera, no avanzará a octavos de Libertadores, pero será transferida a la Copa Sudamericana 2026, donde jugará el repechaje para los octavos de final contra un segundo de grupo de ese torneo. Los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos y los terceros pasan a la Sudamericana.

¿Cómo se define si U Católica empata en puntos en el Grupo D?

Si U Católica termina igualada en puntos con uno o más equipos, el primer desempate será el rendimiento en los partidos directos entre los clubes empatados.

La Copa Libertadores 2026 cambió el orden de desempate para la fase de grupos. La diferencia de gol general ya no es el primer criterio cuando dos o más equipos terminan con los mismos puntos. Ahora, primero se miran los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.

El orden correcto es:

Mayor cantidad de puntos en los partidos disputados entre los equipos empatados. Mejor diferencia de gol en esos partidos directos. Mayor cantidad de goles a favor en esos partidos directos. Mejor diferencia de gol en toda la fase de grupos. Mayor cantidad de goles a favor en toda la fase de grupos. Menor cantidad de tarjetas rojas. Menor cantidad de tarjetas amarillas. Sorteo.

La regla tiene impacto directo en el partido ante Cruzeiro. Como U Católica ganó la ida en Brasil, sumar en Santiago puede darle una ventaja enorme si ambos terminan igualados en la tabla. Pero si el empate en puntos incluye también a Boca Juniors, se debe armar una mini tabla con todos los partidos entre los equipos igualados.

Una vez aplicado un criterio de desempate, no se vuelve a los anteriores aunque se produzcan nuevos empates parciales. Por eso, cada cruce directo tiene peso propio en el cierre del grupo.

¿Por qué el partido ante Cruzeiro puede marcar el futuro de U Católica?

Porque Cruzeiro es rival directo y el Grupo D tiene tres equipos empatados en la cima.

La UC llega con confianza tras dos triunfos seguidos como visitante en la Libertadores. Ganó 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte y luego venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil, en una jornada donde Fernando Zampedri y Clemente Montes fueron protagonistas.

Cruzeiro, en cambio, llega con una mezcla incómoda: golpeado en el Brasileirao tras caer 1-3 ante Atlético Mineiro y quedar cerca de la zona de descenso, pero fortalecido en la Copa tras ganarle 1-0 a Boca Juniors. Su gran amenaza ofensiva es Kaio Jorge, uno de los nombres que más atención deberá tener la defensa cruzada.

Para U Católica, el partido puede ser un punto de quiebre. Ganar abre una puerta grande hacia octavos. Empatar mantiene viva una ventaja estratégica. Perder, en cambio, obliga a remar contra la tabla y contra los desempates.