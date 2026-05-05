Universidad Católica juega este miércoles 6 de mayo un duelo de enorme peso en la Copa Libertadores 2026. El equipo cruzado recibe a Cruzeiro en el Claro Arena por la cuarta fecha del Grupo D, una zona que quedó completamente apretada con la UC, Boca Juniors y el cuadro brasileño igualados con 6 puntos, mientras Barcelona SC sigue sin unidades. En ese escenario, sumar de a tres en casa puede dejar al equipo de Daniel Garnero con un pie más cerca de los octavos.

La UC llega con confianza internacional después de encadenar dos triunfos consecutivos como visitante: primero venció 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte y luego repitió marcador ante Barcelona en Guayaquil, con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes. En el plano local, viene de empatar 2-2 ante Universidad de Concepción por Copa de la Liga con un equipo principalmente mixto. Cruzeiro, en tanto, llega golpeado por su presente en Brasil: aunque viene de ganarle 1-0 a Boca Juniors por la Libertadores, cayó 1-3 ante Atlético Mineiro en el Brasileirao y quedó a solo dos puntos de la zona de descenso.

¿Qué canal transmite U Católica vs Cruzeiro EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U Católica vs Cruzeiro?

Se juega este miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 6 de mayo de 2026

🕙 22:00 horas (Chile)

🏟️ Claro Arena, Santiago

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver U Católica vs Cruzeiro ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS U Católica vs Cruzeiro?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

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Formación de U Católica vs Cruzeiro

XI U. Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

XI Cruzeiro

Otávio; Fàgner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Árbitros designados para U Católica vs Cruzeiro

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente 1: Richard Ortiz (Colombia)

Asistente 2: Cristian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Mauricio Pérez (Colombia)

Asesor: Christian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Oscar Viera (Paraguay)

¿Cómo llegan U Católica vs Cruzeiro a la Copa Libertadores?

Universidad Católica llega con la opción concreta de dar un paso grande hacia octavos.

El cuadro cruzado vive su mejor momento continental de la temporada. Después del debut con derrota ante Boca Juniors, la UC reaccionó con dos triunfos seguidos como visitante: 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte y 2-1 ante Barcelona SC en Guayaquil. Esa racha dejó al equipo chileno igualado en la cima del Grupo D con Boca y Cruzeiro.

La victoria ante Barcelona tuvo peso doble: Fernando Zampedri apareció en un momento clave y Clemente Montes estiró la ventaja en una ráfaga que dejó golpeado al cuadro ecuatoriano. Para la UC, ganar ahora en Santiago no solo significaría llegar a 9 puntos, también le permitiría tomar ventaja directa sobre un rival que pelea el mismo cupo.

Cruzeiro llega con necesidad de respuesta, pese a su último triunfo copero.

El equipo brasileño viene de ganarle 1-0 a Boca Juniors en Belo Horizonte, con gol del joven colombiano Néiser Villarreal a los 38 minutos del segundo tiempo, en un partido marcado por la expulsión de Adam Bareiro en el cuadro argentino antes del descanso. Ese resultado reordenó completamente el grupo y dejó a tres equipos con 6 puntos.

Pero el presente de Cruzeiro no es cómodo. En el Brasileirao cayó 1-3 ante Atlético Mineiro y quedó a solo dos puntos de la zona de descenso, una señal de la crisis futbolística que atraviesa. Su gran carta ofensiva es Kaio Jorge, apuntado como una de las principales amenazas para una UC que ya sabe lo que es ganarle al Raposa en esta misma fase.

El antecedente directo también pesa. El pasado 15 de abril, Universidad Católica dio el golpe en Belo Horizonte y venció 2-1 a Cruzeiro. Con el criterio de duelos directos como factor de clasificación, incluso un empate puede tener valor para los cruzados, aunque el escenario en Santiago invita a buscar un triunfo que podría empezar a encaminar la clasificación.

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores?

El Grupo D está partido en tres equipos con 6 puntos y cualquier resultado puede cambiar el orden.

Universidad Católica: 6 puntos

Boca Juniors: 6 puntos

Cruzeiro: 6 puntos

Barcelona SC: 0 puntos

La UC tiene una chance enorme en casa: si vence a Cruzeiro, llegará a 9 puntos y tomará distancia de un rival directo. Pero en un grupo tan cerrado, cualquier tropiezo puede devolverla a una pelea de máxima tensión antes de las últimas dos fechas.