Universidad Católica dio un paso gigante en sus aspiraciones continentales y financieras. La victoria por 2-1 ante Barcelona en Guayaquil, en Copa Libertadores, desató la alegría en la banca de Daniel Garnero y trajo dividendos inmediatos para las arcas de Cruzados.

El triunfo en Ecuador no solo significa una importante inyección de dólares por concepto de premios Conmebol, sino que desató un triple empate en el Grupo D que, por un detalle reglamentario, dejó a la Franja mirando desde arriba a gigantes como Boca Juniors y Cruzeiro.

¿Cuánto dinero ganó la U Católica tras vencer a Barcelona en la Copa Libertadores?

Universidad Católica sumó un premio adicional de 340.000 dólares (US$) de la Conmebol por el mérito de conseguir un triunfo ante Barcelona en calidad de visitante.

Este millonario bono por victoria se suma a los otros 340 mil dólares obtenidos previamente tras derrotar a Cruzeiro en Belo Horizonte, acumulando ya 680.000 dólares solo en premios por partidos ganados.

El desglose económico para la escuadra de la Franja sonríe por donde se le mire:

Por participar: El club ya tiene asegurados 3.000.000 de dólares por disputar la fase de grupos.

El club ya tiene asegurados 3.000.000 de dólares por disputar la fase de grupos. Acumulado actual: Sumando los bonos por victoria, las arcas en San Carlos de Apoquindo registran 3.680.000 de la moneda estadounidense.

Sumando los bonos por victoria, las arcas en San Carlos de Apoquindo registran 3.680.000 de la moneda estadounidense. El premio mayor: Si el equipo logra clasificar a los octavos de final, recibirá 1,25 millones de dólares adicionales.

¿Por qué la U Católica es líder del Grupo D sobre Boca y Cruzeiro?

Universidad Católica lidera el Grupo D debido al primer criterio de desempate de la Copa Libertadores, el cual considera exclusivamente los resultados y goles marcados entre los equipos que están igualados en puntaje.

Con el triunfo en Ecuador, los cruzados alcanzaron los 6 puntos, igualando la línea del “Xeneize” y de la “Bestia Negra”. A simple vista, Boca debería ser puntero por su diferencia de gol general (+3 contra el +1 de los chilenos). Sin embargo, el nuevo reglamento de 2026 obliga a aislar los partidos entre los tres equipos empatados.

En ese “mini-torneo” interno, la UC le ganó a Cruzeiro (1-2) y perdió con Boca (1-2). Todos suman tres puntos y tienen diferencia de gol cero, pero al aplicar el tercer factor de desempate (goles a favor entre ellos), se rompe la balanza. La UC marcó 3 goles frente a estos rivales directos, mientras que argentinos y brasileños solo anotaron 2. Esto catapulta matemáticamente al elenco precordillerano al primer lugar de la zona.

¿Qué necesita la U Católica para clasificar a los octavos de final?

Universidad Católica depende de sí misma para avanzar, y la clave estará en sus próximos dos duelos como local en el Claro Arena, donde recibirá a Cruzeiro y a Barcelona.

El calendario cruzado marca el inicio de la segunda rueda el miércoles 6 de mayo ante los brasileños. Si la escuadra de Garnero logra imponerse en ese duelo y luego repite la dosis ante los ecuatorianos en casa el 21 de mayo, asegurará virtualmente su paso a la ronda de los 16 mejores. El objetivo del plantel es llegar clasificados, o con la primera opción de avanzar, a la caldera de La Bombonera, donde cerrarán su participación en la fase de grupos el jueves 28 de mayo visitando a Boca Juniors.