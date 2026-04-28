Universidad Católica ya piensa en el mercado de pases de cara al segundo semestre. Tras la derrota en el Clásico Universitario, los cruzados siguen vivos en la Copa Libertadores 2026 y están a cuatro puntos del líder del Campeonato Nacional, pero el cuerpo técnico de Daniel Garnero necesita más opciones en ataque, especialmente tras la lesión de Diego Valencia.

El nombre que suena con fuerza en la precordillera es el de Francisco González, delantero argentino de O’Higgins de Rancagua. Para concretar la operación, la UC necesita liberar un cupo de extranjero, y según reveló Andy Reyes de La Franja Cruzada, ya tienen un plan definido.

¿Quién es Francisco González?

Francisco González es un delantero argentino de 25 años que milita en O’Higgins de Rancagua. En el Campeonato Nacional 2026 acumula 3 goles y 3 asistencias en 11 partidos, mientras que en la Copa Sudamericana registra 1 gol y 1 asistencia en 2 duelos.

Esos números, combinados con la baja por lesión de Diego Valencia, encendieron el interés de la dirigencia cruzada, que ve en González una alternativa concreta para reforzar el ataque de Garnero en la segunda mitad del año.

¿Cuál es el plan de U Católica para fichar a Francisco González?

Para inscribir a González, la UC debe liberar uno de sus cupos de extranjero. Según La Franja Cruzada, el jugador que abriría ese espacio es Martín Gómez, juvenil cedido a préstamo desde Real Pilar de Argentina que fue inscrito en el primer equipo cruzado.

La idea de la dirigencia es que Gómez continúe su cesión, que es por toda la temporada, en el equipo de proyección de la UC. De concretarse ese movimiento, el cupo quedaría disponible para que González pueda ser inscrito en el plantel de Garnero a partir del segundo semestre.

Con González, los cruzados sumarían un delantero con rodaje en Primera División y experiencia en Copa Sudamericana, algo que puede ser clave en una segunda mitad del año donde la UC competirá en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica juega este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas frente a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.