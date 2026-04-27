O’Higgins enfrenta este martes 28 de abril una oportunidad concreta para afirmarse en el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rancagua recibe a Boston River con 3 puntos, igualado con Millonarios y a tres del líder São Paulo (6), en una zona donde el cuadro uruguayo aún no suma unidades. Con diferencias cortas y solo los primeros avanzando, el margen de error empieza a reducirse en cada fecha.

El equipo de Lucas Bovaglio llega con sensaciones mixtas: viene de caer 0-2 ante São Paulo en el Morumbí, en un partido donde generó opciones claras pero no logró concretar, aunque mantiene el impulso de su triunfo inicial 2-0 sobre Millonarios. En paralelo, suma confianza desde el torneo local tras vencer a Ñublense, pero necesita trasladar ese rendimiento al plano internacional. Enfrente tendrá a un Boston River que perdió sus dos partidos —ante Millonarios y el propio equipo brasileño— y que llega a Rancagua obligado a reaccionar para no quedar fuera de la pelea.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Boston River EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Boston River?

Se juega este martes 28 de abril a las 22:00 horas de Chile.

📅 Martes 28 de abril de 2026

🕙 22:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio El Teniente, Rancagua

El compromiso corresponde a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver O’Higgins vs Boston River ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Boston River?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formación de O’Higgins vs Boston River

O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Movillo; Leandro Díaz; Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

Boston River

Juan González; Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto, Lautaro Vázquez; Gonzalo Reyna, Andy López, Federico Dafonte, Gastón Ramírez, Yair González; Francisco Bonfiglio.

Árbitros designados para O’Higgins vs Boston River

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Asistente 1: Edison Vásquez (Ecuador)

Asistente 2: Andrés Tola (Ecuador)

Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)

VAR: Franklin Congo (Ecuador)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Asesor: Juan Corozo (Ecuador)

Quality Manager: Wilson Ávila (Ecuador)

¿Cómo llegan O’Higgins vs Boston River a la Copa Sudamericana?

O’Higgins necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno en el grupo.

El cuadro rancagüino viene de una derrota ante São Paulo, en un partido donde compitió pero pagó caro la falta de eficacia. Aun así, mantiene opciones claras tras su triunfo ante Millonarios, resultado que hoy lo tiene en zona de pelea directa por la clasificación.

Boston River, en tanto, llega sin puntos y con urgencia máxima.

El equipo uruguayo cayó ante Millonarios y también frente a São Paulo, y necesita sumar para no quedar prácticamente fuera de competencia en la primera rueda.

¿Cómo está la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana?

El grupo tiene un líder claro, pero el segundo cupo está completamente abierto.

São Paulo: 6 puntos

O’Higgins: 3 puntos

Millonarios: 3 puntos

Boston River: 0 puntos

O’Higgins tiene el escenario claro: en casa y ante el colista, está obligado a ganar para seguir en carrera. Pero en un grupo corto, cualquier tropiezo puede cambiar todo… y dejarlo mirando desde atrás.