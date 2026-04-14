O’Higgins de Rancagua sufrió una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana 2026. El elenco celeste cayó por 2-0 en su visita a Sao Paulo del chileno Gonzalo Tapia, quien entró a los 80 minutos, por la segunda fecha del Grupo C del certamen continental.

El Capo de Provincia hizo un partido correcto e hizo ver mal al conjunto brasileño. Sin embargo, los paulistas golpearon en momentos clave para derrumbar el planteamiento del DT Lucas Bovaglio y conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Los goles de Sao Paulo vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

La apertura de la cuenta llegó a los 8 minutos cuando Sao Paulo envió un balón profundo para Calleri, quien la bajó de pecho para Rocha Neves, quien sorprendió con un zapatazo de primera desde fuera del área para superar a Omar Carabalí y poner el 1-0 en el Estadio Morumbí.

De ahí en más O’Higgins fue protagonista y tuvo varias opciones de igualar el marcador, sin embargo, careció de la contundencia necesaria para batir al portero rival y conseguir el empate que le diera vida en territorio brasileño.

Así las cosas, los paulitas dieron el golpe de gracia en el complemento tras una gran jugada colectiva que Artur culminó con una definición extraordinaria que dejó sin opciones al golero del Capo de Provincia (56′).

QUÉ GOLAZO MARCÓ SAO PAULO PARA ABRIR EL MARCADOR



Luciano da Rocha remató de zurda a los 8 minutos de partido y batió las redes de O'Higgins por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana pic.twitter.com/t5gvOWdWZS — DSPORTS (@DSports) April 14, 2026

ARTUR LA CREÓ Y ARTUR ANOTÓ



El mediocampista de Sao Paulo inició la jugada que terminó en el 2-0 para el local ante O'Higgins.



¿Qué fue mejor; la jugada o la celebración?



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Estadísticas de Sao Paulo vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Sao Paulo Sin Comenzar O'Higgins

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins en la Copa Sudamericana?

O’Higgins volverá a ver acción en la Copa Sudamericana el próximo martes 28 de abril a las 22:00 horas cuando reciba a Boston River en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El partido corresponde a la tercera fecha del Grupo C del certamen continental.