El Clásico Universitario número 202 sigue dejando esquirlas en la precordillera. La derrota por 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional no solo significó ceder terreno en la parte alta del Campeonato Nacional 2026, sino que también evidenció el tenso clima que se vivió en la banca de Universidad Católica.

Mientras los azules festejaban el tempranero gol de Juan Martín Lucero, el técnico Daniel Garnero vivía su propio calvario al borde de la cancha, perdiendo por completo la paciencia con el bajo rendimiento de uno de sus volantes extranjeros, en un registro inédito que salió a la luz pública horas después del pitazo final.

¿Qué le dijo Daniel Garnero a Jhojan Valencia durante el Clásico?

El entrenador argentino fue captado gritándole “dejá de jugar para atrás” y lanzando duros epítetos contra el mediocampista colombiano debido a su displicencia en la salida. A través del seguimiento “la otra cámara” emitido por el programa Todos Somos Técnicos (TNT Sports), se reveló la furia del DT cruzado.

Al ver que el equipo perdía y Valencia no arriesgaba pases hacia adelante, Garnero estalló: “Pero Jhojan, dejá de jugar para atrás, la con… de mi hermana”. Minutos después, la molestia continuó por la mala ubicación del cafetalero: “Salí de ahí, Jhojan, la pu… madre”. El reto táctico terminó con el jugador siendo reemplazado en el segundo tiempo tras firmar uno de los puntos más bajos del equipo.

¿Con quién más se enojó el técnico de la UC en el Estadio Nacional?

Además del colombiano, Garnero se molestó con el juvenil Juan Francisco Rossel por no entender las indicaciones y apuntó duramente contra el cuarto árbitro. En los minutos finales, cuando el reloj apremiaba, el DT perdió los estribos con Rossel al momento de su ingreso: “No, boludo, de 10, de enganche”, le repitió tres veces ante la confusión del atacante.

El clímax del enojo llegó al encarar al árbitro Héctor Jona, reclamando el tiempo que hacía el portero azul Gabriel Castellón. Garnero le hizo un claro gesto con las manos y le disparó: “Te da miedo si lo tienes que echar”.

Tras los enojos del Clásico: ¿Vuelve Gary Medel para la Copa Libertadores?

Para dejar atrás la derrota, el DT evaluará el retorno del “Pitbull” a la defensa y confirmó que Fernando Zuqui será titular este miércoles ante Barcelona de Guayaquil.

Sin tiempo para seguir lamentando la mala actitud mostrada en el Estadio Nacional, Garnero debe dar vuelta la página rápidamente para el trascendental duelo continental en Ecuador. Precisamente, para inyectarle la jerarquía y agresividad que le faltó al equipo ante la U, el cuerpo técnico espera recuperar a Gary Medel, quien ya superó un desgarro que lo mantenía fuera desde el 7 de abril. “Me dijeron que está entrenando mucho mejor… conversaré con él para ver cómo se siente”, adelantó el estratega. A esta inminente alta médica se suma el regreso a la estelaridad de Zuqui, a quien el DT decidió dejar en la banca durante el derbi justamente para no arriesgarlo y tenerlo fresco en la Copa.