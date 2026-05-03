Universidad Católica complica sus chances de clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga, debido a que durante esta jornada los cruzados igualaron 2-2 ante U de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. En un entretenido encuentro, los dirigidos por Daniel Garnero no pudieron mantener el marcador con un jugador menos, el cual fue tema de qué hablar para el técnico de la franja.

A los 30 minutos del primer tiempo, José Ignacio Salas se vio implicado en una confrontación con el atacante local Agustín Urzi, por lo que el árbitro del compromiso, Mario Salvo, decidió amonestar con amarilla a los dos jugadores, la cual Daniel Garnero no entendió por qué recibió la tarjeta si fue quien recibió el empujón. Un minuto después, el defensor cruzado comete una falta y recibe la segunda cartulina que significó que Católica debía jugar más de una hora con uno menos.

😰🟥🛡️⚽ La Católica se queda con un hombre menos



Poco menos de un minuto después de ganarse la primera amarilla por una discusión, José Ignacio Salas cometió esta fuerte infracción sobre Agustín Urzi y recibió la segunda amonestación. Por ende, se ganó la tarjera roja y… pic.twitter.com/oJ4UJCoR9u — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 3, 2026

Daniel Garnero carga con todo ante el arbitraje

Tras la finalización del encuentro en la octava región, Daniel Garnero se acercó a los micrófonos de TNT Sports y no dudó en reprochar y ctríticar el arbitraje del colegiado Mario Salvo, donde acusó que el juez quería ver a los cruzados con uno menos en el partido y que no había una explicación sensata para la primera amarilla que sufrió José Ignacio Salas.

“En la expulsión estuvo muy mal amonestado. En la jugada de la infracción sí es amarilla, en la anterior él (José Ignacio Salas) no hizo nada. Nos dejó con un jugador menos porque él quiso. La complicación del juego no fue por el planteo o el rival, fue por que nos quedamos con uno menos por un error gravísimo del árbitro”, señaló Garnero, donde apunta que Mario Salvo perjudicó a los cruzados.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

El calendario no le da descanso a Universidad Católica, ya que debe pasar la página rápidamente tras la igualdad ante U de Concepción, debido a que este miércoles 13 de mayo deberán recibir a Cruzeiro por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el Claro Arena a partir de las 22:00 horas.

Después de su duelo clave por el certámen continental, los cruzados se jugarán una verdadera final por la quinta fecha de la Copa de la Liga, ya que deberán recibir a Ñublense el domingo 10 de mayo. El duelo entre Católica y los Diablos Rojos se disputará en el Claro Arena a partir de las 17:30 horas. Cabe destacar que los chillanejos son líderes del Grupo C con 10 unidades, mientras que los cruzados son escoltas con 7. En esta competencia solo el líder clasifica a semifinales.