Universidad Católica vive días dulces en el plano internacional, pero no todos celebran en la precordillera. El volante Matías Palavecino, quien llegó como uno de los grandes refuerzos de este mercado, atraviesa un complejo escenario al perder terreno en la oncena titular de Daniel Garnero.

Pese a brillar anteriormente en el fútbol chileno y coronarse campeón con Coquimbo Unido, el mediocampista argentino-chileno ha quedado relegado al banco de suplentes y su futuro apunta directamente a una inminente salida del cuadro de la Franja a mitad de año.

¿Por qué Matías Palavecino dejaría Universidad Católica?

El volante buscaría salir del club debido a la falta de minutos y protagonismo, sumado a que no logró convencer al técnico Daniel Garnero para ser titular.

A pesar de llegar con el cartel de haber sido el mejor jugador del torneo el año pasado en Coquimbo Unido, Palavecino no ha logrado consolidarse en la precordillera.

En el programa Pauta de Juego, el periodista Coke Hevia fue tajante sobre su actual situación: “El problema de la Católica es que hoy, del que podría desprenderse es de Palavecino, porque ya está claro que no entró en la órbita de Garnero”. Además, cuestionaron cómo ha sido utilizado en el campo de juego, apuntando a que se le puso “de lateral, de arquero, de 9, de cualquier cosa”.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Matías Palavecino?

El destino del mediocampista estaría en el fútbol de México, desde donde habría una oferta formal en el mes de junio para quedarse con su pase.

A principios de año, el futbolista ya había despertado el interés de diversos equipos, teniendo propuestas de Colo Colo y clubes mexicanos. Sin embargo, él mismo decidió fichar por la UC para pelear en la Copa Libertadores. Su actual suplencia cambiaría el panorama y agilizaría su partida. Hevia advirtió en el citado medio sobre su próximo destino: “Cuidado con alguna oferta desde México en junio. La Católica feliz”.

¿Cuáles son las estadísticas de Matías Palavecino en el Campeonato Nacional?

Pese a perder la titularidad, el mediocampista ha disputado 11 partidos en la actual Liga Chilena 2026, logrando anotar dos goles de pierna zurda.

Aunque su protagonismo ha ido a la baja, el aporte estadístico de Palavecino en el torneo local refleja su intento por ser factor ofensivo y su desgaste en el mediocampo cruzado. Sus números exactos en la presente temporada regular se desglosan de la siguiente manera:

Partidos jugados: 11 encuentros en la Liga Chilena.

11 encuentros en la Liga Chilena. Aporte ofensivo: 2 goles (ambos con el pie izquierdo) y 14 disparos (7 de ellos a puerta).

2 goles (ambos con el pie izquierdo) y 14 disparos (7 de ellos a puerta). Distribución y generación: 317 pases correctos de 389 intentados, sumado a 13 regates satisfactorios.

317 pases correctos de 389 intentados, sumado a 13 regates satisfactorios. Duelos y disciplina: 39 balones recuperados en disputa, 10 faltas recibidas, 10 cometidas y 2 tarjetas amarillas.

Los duros números del refuerzo cruzado en Copa Libertadores

El bajo protagonismo de Palavecino se evidenció en los recientes triunfos continentales de la UC, donde apenas sumó un puñado de minutos viniendo desde el banco de suplentes.

Mientras el equipo precordillerano ilusiona a sus hinchas con importantes victorias internacionales, el mediocampista observa la mayor parte del tiempo desde afuera. Sus escasos registros recientes son el reflejo de su complejo presente: