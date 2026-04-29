Universidad Católica visita este miércoles a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Isidro Romero a las 20:00 horas, por la fecha 3 del Grupo D de Copa Libertadores.

Una victoria dejaría a los Cruzados con seis puntos, igualando a Cruzeiro y Boca Juniors, que anoche jugaron y quedaron empatados en puntaje tras el triunfo 1-0 del equipo brasileño, y los pondría de lleno en la disputa por un cupo a los octavos de final.

El partido llega en un momento irregular para el equipo de Daniel Garnero: en el torneo local acumula dos derrotas consecutivas ante Unión La Calera y Universidad de Chile, pero en Libertadores viene de un triunfo como visitante en Brasil frente a Cruzeiro.

Esa diferencia de rendimiento es, precisamente, el dato que explica los tres cambios que el DT argentino decidió hacer para este compromiso.

La formación de la UC ante Barcelona de Guayaquil

Garnero alineará la misma oncena que venció a Cruzeiro en Belo Horizonte y dejará afuera a tres de los jugadores que estuvieron en el Clásico Universitario ante la U. Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui y Clemente Montes entran al equipo en reemplazo de Daniel González, Jimmy Martínez y Matías Palavecino.

Por lo que la formación titular para esta noche será con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

¿Qué está en juego en el Grupo D de la Copa Libertadores?

La tabla del Grupo D quedó apretada tras el resultado de anoche. Cruzeiro y Boca Juniors llegaron a seis puntos cada uno, lo que convierte este partido en una oportunidad concreta para la UC: ganar en Guayaquil significaría alcanzar ese mismo puntaje con dos fechas por delante. Barcelona, en cambio, no ha sumado en dos presentaciones y necesita su primer triunfo para no quedar fuera de la pelea antes de tiempo.

Con esas tres modificaciones, la Universidad Católica saldrá a buscar un nuevo triunfo en el torneo continental, sabiendo que tendrán la obligación de sumar, tras el triunfazo en tierras brasileñas.

La tabla de posiciones del Grupo D