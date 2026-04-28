Universidad Católica enfrenta este miércoles 29 de abril un partido clave en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo cruzado visita a Barcelona SC con 3 puntos, igualado con Cruzeiro y a tres del líder Boca Juniors (6), mientras el cuadro ecuatoriano aún no suma unidades. Con el grupo empezando a marcar diferencias, el duelo en Guayaquil puede ser determinante para la pelea por la clasificación.

El equipo de Daniel Garnero llega golpeado tras dos derrotas consecutivas —incluido el Clásico Universitario—, resultados que contrastan con su gran victoria 2-1 como visitante ante Cruzeiro, que lo mantiene con vida en el torneo. Enfrente estará un Barcelona irregular, que tampoco ha sumado en la Libertadores tras caer ante Cruzeiro y Boca, y que busca reaccionar en casa para no quedar fuera de carrera. Para la UC, el escenario es claro: sumar en Ecuador no solo le permite sostenerse en la zona alta, también evita que el grupo se le empiece a escapar.

¿Qué canal transmite Barcelona vs U Católica EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta, cable y streaming en Chile.

📺 Chilevisión

📺 ESPN 5

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Barcelona vs U Católica?

Se juega este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 29 de abril de 2026

🕗 20:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

El compromiso corresponde a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Barcelona vs U Católica ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

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Para acceder:

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Disponible en celular, Smart TV y navegador

¿Dónde ver GRATIS Barcelona vs U Católica?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver en:

Chilevisión (TV abierta)

Chilevisión Web

Chilevisión YouTube

Pluto TV

👉 Además, podrás seguirlo EN VIVO en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, formaciones y análisis.

Formaciones de Barcelona vs U Católica

Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa; Gustavo Valecilla, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Luis Cano, Darío Benedetto.

U. Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Árbitros designados para Barcelona vs U Católica

Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

Asistente 1: Stephen Atoche (Perú)

Asistente 2: Enrique Pinto (Perú)

Cuarto árbitro: Edwin Ordóñez (Perú)

VAR: Michael Espinoza (Perú)

AVAR: Mariana Aquino (Perú)

Asesor: José Carpio (Ecuador)

Quality Manager: Wilson Lamouroux (Colombia)

¿Cómo llegan Barcelona vs U Católica a la Copa Libertadores?

La UC necesita reaccionar para sostenerse en la pelea del grupo.

El cuadro cruzado suma una victoria y una derrota, resultado que lo mantiene en la zona media de la tabla, pero llega con dudas tras sus últimas caídas en el torneo local y el clásico. Aun así, su triunfo en Brasil ante Cruzeiro le permite seguir dependiendo de sí mismo.

Barcelona, en tanto, está obligado a sumar para no quedar fuera de carrera.

El equipo ecuatoriano no ha sumado puntos en el torneo y necesita aprovechar la localía para meterse nuevamente en la pelea, en medio de un presente irregular tanto en el plano internacional como local.

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores?

El líder tomó ventaja, pero el segundo lugar sigue abierto.

Boca Juniors: 6 puntos

U. Católica: 3 puntos

Cruzeiro: 3 puntos

Barcelona SC: 0 puntos

Universidad Católica tiene un desafío claro: sumar en Ecuador para mantenerse en carrera. Pero en un grupo corto, cualquier resultado puede cambiar el equilibrio… y empezar a marcar quién sigue en la pelea y quién queda atrás.