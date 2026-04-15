U Católica dio el batacazo en su visita a Brasil por la Copa Libertadores 2026. Los cruzados consiguieron un agónico triunfo por 2-1 frente a Cruzeiro y celebraron por primera vez en la presente edición del certamen continental.

Con este resultado, el equipo que dirige técnicamente Daniel Garnero escaló hasta la segunda posición del Grupo D con cuatro puntos, solo por detrás de Boca Juniors (6) y superando Cruzeiro (1) y a Barcelona de Guayaquil (0).

Los goles de Cruzeiro vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

El primer gol del partido llegó a los 30 minutos de la primera mitad, cuando Fernando Zuqui sirvió un tiro de esquina desde el sector derecho, el cual fue conectado de forma perfecta por Justo Giani, que con un cabezazo certero marcó la apertura de la cuenta para la Universidad Católica.

Los cruzados lograron irse al descanso en ventaja e intentaron mantener el resultado en el complemento, sin embargo, en el minuto 59 el árbitro sancionó penal a favor de Cruzeiro por una infracción de Clemente Montes a la entrada del área. El encargado de ejecutar fue Matheus Pereira, que con una gran definición anotó el empate para los brasileños a los 60 minutos.

Sin embargo, cuando el partido estaba cerca de llegar a su fin apareció el héroe de la jornada: Jimmy Martínez. El volante irrumpió en el área de Cruzeiro y con una palomita dejó sin opciones al portero rival y anotó el 2-1 definitivo para la UC a los 90+4 minutos.

¡GIANI PUSO EL PRIMERO!



El delantero de la Universidad Católica marcó un golazo para abrir la cuenta a favor de los Cruzados sobre Cruzeiro.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/53uy6qFwyD — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

LO EMPATA CRUZEIRO



Matheus Pereira anotó la paridad para los brasileños tras un dudoso penal a favor de los locales.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QySKWJiPke — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

¡AGÓNICO GOL Y LOCURA CRUZADA!



Jimmy Martínez con un certero cabezazo puso el 2-1 a favor de los Cruzados, en los descuentos del partido.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F6Y44WHVL8 — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

Estadísticas de Cruzeiro vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Cruzeiro Sin Comenzar Universidad Católica

¿Cuándo vuelve a jugar U Católica en la Copa Libertadores?

El próximo partido de la Universidad Católica en la Copa Libertadores será frente a Barcelona en el Estadio Monumental de Guayaquil. El partido está programado para el próximo miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de nuestro país.

Antes, los cruzados enfrentarán por el Campeonato Nacional a Unión La Calera (lunes 20 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena) y a Universidad de Chile (sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional).