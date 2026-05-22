U Católica y Colo Colo se enfrentarán este domingo 24 de mayo en el Claro Arena por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, en uno de los duelos más esperados del torneo local. El partido entre Cruzados y Albos tendrá una particularidad: contará nuevamente con la “Señal del Hincha” que HBO Max y TNT Sports estrenaron este año en el fútbol chileno.

Se trata de un formato de transmisión partidaria, con dos señales paralelas pensadas para cada hinchada, además de la tradiciones con relator y comentaristas imparciales. La iniciativa ya se llevó a cabo en el Superclásico entre el Cacique y U de Chile y por el también en Clásico Universitario.

Los ídolos de U Católica y Colo Colo que estarán en la transmisión del clásico

Por el lado de U Católica estará Jorge “Kike” Acuña quien comentará el partido en la señal partidaria de ese club. En esa transmisión relatará Mario Palominos y también estará en el análisis Cristian Donoso.

En la emisión simpatizante de Colo Colo el ídolo que se hará presente es Gabriel “Coca” Mendoza: el campeón de América en 1991 compartirá micrófonos con Patricio Ocampo “El Patrón del Gol” (relatos) y el influencer Quintana.

La idea de esto es acercar aún mas a los hinchas a la señal oficial del fútbol chileno, debido a la admiración que pueden sentir con las leyendas de su club y la cercanía con los streamers que estarán presentes.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Colo Colo?

U Católica y Colo Colo se medirán este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Claro Arena por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.

Actualmente hay siete puntos de diferencia entre Cruzados y Albos (quienes tienen la ventaja), por lo que si hay un triunfo local el compromiso la tabla de apretará en la zona alta, mientras que si gana el Cacique quedará muy escapado de sus clásicos rivales.