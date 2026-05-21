U Católica vivió una noche soñada en el Claro Arena. Los Cruzados, obligados a sumar de a tres para meterse en la pelea por el liderato, se impusieron por 2-0 ante Barcelona por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedaron momentáneamente en lo más alto del Grupo D.
Con esta victoria, el equipo de Daniel Garnero llegó a 10 puntos y dio un paso enorme rumbo a los octavos de final, dependiendo de sí mismo en la última jornada. Los ecuatorianos, por su parte, se mantuvieron en el último lugar de la zona con apenas 3 unidades y se despidieron de toda chance internacional para el segundo semestre.
Los goles de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026
Ambos goles llegaron bien entrado el partido: Fernando Zampedri, quien jugó con una vistosa máscara por una fractura nasal, cabeceó un centro desde la izquierda de Matías Palavecino desde un tiro de esquina y mandó el balón al fondo del arco de los de la mitad del mundo.
El mismo Zampedri recibió un pase desde la derecha de Clemente Montes en los 83′ y definió a placer sin arquero en el área chica de sus rivales, recibiendo los vítores y aplausos de un agradecido Claro Arena, que otra vez fue testigo de una noche mágica del Toro con la camiseta franjeada, la que viste desde 2019.
Estadísticas de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026
- Fernando Zampedri 77′
- Fernando Zampedri 84′
- Jose Contreras 72′
- Gustavo Vallecilla 79′
- Sergio Nunez 89′
- Jhonnier Chala 10′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Bernedo
Arancibia
Ampuero
Gonzalez
Mena
Valencia
Montes
Zuqui
Martinez
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
39Nikolas L'Huillier
-
15Cristian Cuevas
-
46Vicente Carcamo
-
5Carlos Agustin Farias
-
22Martin Gomez
-
25Diego Corral
-
13Alfred Canales
-
36Bryan Gonzalez
-
10Matias Palavecino
-
28Bernardo Cerezo
-
18Juan Rossel
Contreras
Carabali
Mina
Baez
Chala
Vallecilla
Intriago
Lugo
Quinonez
Castillo
Benedetto
- Entrenador
-
0César Farías
- Suplentes
-
22Jose Cevallos
-
15Jonathan Perlaza
-
5Carlos Montano
-
3Luca Sosa
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25Ronald Perlaza
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11Miguel Parrales
-
21Hector Villalba
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23Tomas Martinez
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51Jefferson Wila
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70Marcos Mejia
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27Willian Vargas
-
80Sergio Nunez
¿Qué necesita U Católica para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?
U Católica enfrenta el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas a Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires (Argentina), cancha más que difícil a nivel internacional.
En ese compromiso, Los Cruzados necesitan un triunfo o un empate para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si pierden deben esperar que Cruzeiro no le gane a Barcelona en paralelo en Brasil. Y si no se producen ninguno de los dos resultados positivos, la UC caerá en la Copa Sudamericana.