U Católica vivió una noche soñada en el Claro Arena. Los Cruzados, obligados a sumar de a tres para meterse en la pelea por el liderato, se impusieron por 2-0 ante Barcelona por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedaron momentáneamente en lo más alto del Grupo D.

Con esta victoria, el equipo de Daniel Garnero llegó a 10 puntos y dio un paso enorme rumbo a los octavos de final, dependiendo de sí mismo en la última jornada. Los ecuatorianos, por su parte, se mantuvieron en el último lugar de la zona con apenas 3 unidades y se despidieron de toda chance internacional para el segundo semestre.

Los goles de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Ambos goles llegaron bien entrado el partido: Fernando Zampedri, quien jugó con una vistosa máscara por una fractura nasal, cabeceó un centro desde la izquierda de Matías Palavecino desde un tiro de esquina y mandó el balón al fondo del arco de los de la mitad del mundo.

El mismo Zampedri recibió un pase desde la derecha de Clemente Montes en los 83′ y definió a placer sin arquero en el área chica de sus rivales, recibiendo los vítores y aplausos de un agradecido Claro Arena, que otra vez fue testigo de una noche mágica del Toro con la camiseta franjeada, la que viste desde 2019.

Estadísticas de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Universidad Católica 2 0 Segunda parte Barcelona SC Fernando Zampedri 77′

Fernando Zampedri 84′ Jose Contreras 72′

Jose Contreras 72′ Gustavo Vallecilla 79′

Gustavo Vallecilla 79′ Sergio Nunez 89′ Jhonnier Chala 10′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 89 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Sergio Nunez 87 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Cristian Cuevas 87 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Jhojan Valencia 87 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Carlos Agustin Farias 87 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zampedri 84 ‘ Universidad Católica Asistencia : Clemente Montes 84 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri 80 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Carlos Montano 80 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Jhonny Quinonez 79 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Gustavo Vallecilla 77 ‘ Universidad Católica Asistencia : Matias Palavecino 77 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri 75 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Juan Rossel 75 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Justo Giani 75 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Matias Palavecino 75 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zuqui 72 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Jose Contreras 63 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Hector Villalba 63 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Byron Castillo 63 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Sergio Nunez 63 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Dario Benedetto 46 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Luca Sosa 46 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Jonnathan Mina 46 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Jonathan Perlaza 46 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Jefferson Intriago 10 ‘ Barcelona SC Tarjeta roja : Jhonnier Chala Amonestación para Jose Contreras. Cambio: se retira Byron Castillo y entra en su lugar Hector Villalba. Cambio: se retira Dario Benedetto y entra en su lugar Sergio Nunez. Cambio: se retira Jonnathan Mina y entra en su lugar Luca Sosa. Cambio: se retira Jefferson Intriago y entra en su lugar Jonathan Perlaza. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡EXPULSADO! – ¡Jhonnier Chala ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! El árbitro da inicio al encuentro. Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastian

Arancibia 19 Branco

Ampuero 2 Daniel

Gonzalez 3 Eugenio

Mena 20 Jhojan

Valencia 11 Clemente

Montes 8 Fernando

Zuqui 14 Jimmy

Martinez 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



39 Nikolas L'Huillier



15 Cristian Cuevas



46 Vicente Carcamo



5 Carlos Agustin Farias



22 Martin Gomez



25 Diego Corral



13 Alfred Canales



36 Bryan Gonzalez



10 Matias Palavecino



28 Bernardo Cerezo



18 Juan Rossel

Barcelona SC Barcelona SC 5-3-2 1 Jose

Contreras 18 Bryan

Carabali 12 Jonnathan

Mina 33 Cristian

Baez 44 Jhonnier

Chala 4 Gustavo

Vallecilla 35 Jefferson

Intriago 32 Matias

Lugo 28 Jhonny

Quinonez 26 Byron

Castillo 9 Dario

Benedetto Entrenador

0 César Farías

Suplentes

22 Jose Cevallos



15 Jonathan Perlaza



5 Carlos Montano



3 Luca Sosa



25 Ronald Perlaza



11 Miguel Parrales



21 Hector Villalba



23 Tomas Martinez



51 Jefferson Wila



70 Marcos Mejia



27 Willian Vargas



80 Sergio Nunez

5 Faltas Cometidas 3 2 Fuera de Juego 0 73 Posesión de Balón 27 0 Tarjetas Amarillas 0 13 Tiros Fuera 3 4 Tiros a Puerta 0 6 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 1 4 Saques de Portería 17 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 6 0 Paradas 4 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 11 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 0 Corners 1ª Mitad 0 6 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1 Last Confrontations BAR 1 – 2 UNI 29/04/2026

¿Qué necesita U Católica para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

U Católica enfrenta el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas a Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires (Argentina), cancha más que difícil a nivel internacional.

En ese compromiso, Los Cruzados necesitan un triunfo o un empate para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si pierden deben esperar que Cruzeiro no le gane a Barcelona en paralelo en Brasil. Y si no se producen ninguno de los dos resultados positivos, la UC caerá en la Copa Sudamericana.