U Católica vivió una noche soñada en el Claro Arena. Los Cruzados, obligados a sumar de a tres para meterse en la pelea por el liderato, se impusieron por 2-0 ante Barcelona por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedaron momentáneamente en lo más alto del Grupo D.

Con esta victoria, el equipo de Daniel Garnero llegó a 10 puntos y dio un paso enorme rumbo a los octavos de final, dependiendo de sí mismo en la última jornada. Los ecuatorianos, por su parte, se mantuvieron en el último lugar de la zona con apenas 3 unidades y se despidieron de toda chance internacional para el segundo semestre.

Los goles de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Ambos goles llegaron bien entrado el partido: Fernando Zampedri, quien jugó con una vistosa máscara por una fractura nasal, cabeceó un centro desde la izquierda de Matías Palavecino desde un tiro de esquina y mandó el balón al fondo del arco de los de la mitad del mundo.

El mismo Zampedri recibió un pase desde la derecha de Clemente Montes en los 83′ y definió a placer sin arquero en el área chica de sus rivales, recibiendo los vítores y aplausos de un agradecido Claro Arena, que otra vez fue testigo de una noche mágica del Toro con la camiseta franjeada, la que viste desde 2019.

Estadísticas de U Católica vs Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Universidad Católica
21/05/2026 20:30
2
0
Segunda parte
Barcelona SC
  • Fernando Zampedri 77′
  • Fernando Zampedri 84′
  • Jose Contreras 72′
  • Gustavo Vallecilla 79′
  • Sergio Nunez 89′
  • Jhonnier Chala 10′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
89 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Sergio Nunez
87 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Cristian Cuevas
87 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Jhojan Valencia
87 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Carlos Agustin Farias
87 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zampedri
84 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Clemente Montes
84 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
80 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Carlos Montano
80 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Jhonny Quinonez
79 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Gustavo Vallecilla
77 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Matias Palavecino
77 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
75 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Juan Rossel
75 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Justo Giani
75 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Matias Palavecino
75 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zuqui
72 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Jose Contreras
63 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Hector Villalba
63 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Byron Castillo
63 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Sergio Nunez
63 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Dario Benedetto
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Luca Sosa
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Jonnathan Mina
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Jonathan Perlaza
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Jefferson Intriago
10 ‘
Barcelona SC
Tarjeta roja : Jhonnier Chala
Amonestación para Jose Contreras.
Cambio: se retira Byron Castillo y entra en su lugar Hector Villalba.
Cambio: se retira Dario Benedetto y entra en su lugar Sergio Nunez.
Cambio: se retira Jonnathan Mina y entra en su lugar Luca Sosa.
Cambio: se retira Jefferson Intriago y entra en su lugar Jonathan Perlaza.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡EXPULSADO! – ¡Jhonnier Chala ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastian Arancibia 6
Sebastian
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jimmy Martinez 14
Jimmy
Martinez
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 39
    Nikolas L'Huillier
  • 15
    Cristian Cuevas
  • 46
    Vicente Carcamo
  • 5
    Carlos Agustin Farias
  • 22
    Martin Gomez
  • 25
    Diego Corral
  • 13
    Alfred Canales
  • 36
    Bryan Gonzalez
  • 10
    Matias Palavecino
  • 28
    Bernardo Cerezo
  • 18
    Juan Rossel
Barcelona SC
5-3-2
Jose Contreras 1
Jose
Contreras
Bryan Carabali 18
Bryan
Carabali
Jonnathan Mina 12
Jonnathan
Mina
Cristian Baez 33
Cristian
Baez
Jhonnier Chala 44
Jhonnier
Chala
Gustavo Vallecilla 4
Gustavo
Vallecilla
Jefferson Intriago 35
Jefferson
Intriago
Matias Lugo 32
Matias
Lugo
Jhonny Quinonez 28
Jhonny
Quinonez
Byron Castillo 26
Byron
Castillo
Dario Benedetto 9
Dario
Benedetto
  • Entrenador
  • 0
    César Farías
  • Suplentes
  • 22
    Jose Cevallos
  • 15
    Jonathan Perlaza
  • 5
    Carlos Montano
  • 3
    Luca Sosa
  • 25
    Ronald Perlaza
  • 11
    Miguel Parrales
  • 21
    Hector Villalba
  • 23
    Tomas Martinez
  • 51
    Jefferson Wila
  • 70
    Marcos Mejia
  • 27
    Willian Vargas
  • 80
    Sergio Nunez
5
Faltas Cometidas
3
2
Fuera de Juego
0
73
Posesión de Balón
27
0
Tarjetas Amarillas
0
13
Tiros Fuera
3
4
Tiros a Puerta
0
6
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
1
4
Saques de Portería
17
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
6
0
Paradas
4
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
11
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
0
6
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
Last Confrontations
BAR 1 – 2 UNI 29/04/2026

¿Qué necesita U Católica para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

U Católica enfrenta el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas a Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires (Argentina), cancha más que difícil a nivel internacional.

En ese compromiso, Los Cruzados necesitan un triunfo o un empate para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si pierden deben esperar que Cruzeiro no le gane a Barcelona en paralelo en Brasil. Y si no se producen ninguno de los dos resultados positivos, la UC caerá en la Copa Sudamericana.

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