Universidad Católica consiguió un triunfo clave en la Copa Libertadores. Los universitarios derrotaron a domicilio a Barcelona de Guayaquil y se posicionaron en lo más alto del Grupo D, lo que ilusiona a sus hinchas con asegurar competencias internacionales para el segundo semestre.

Esto también motivó a la dirigencia de Cruzados, que tendría un objetivo claro en el próximo mercado de pases: un jugador chileno que pueda jugar por ambos costados. Según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, el nombre que suena en la precordillera es el de Williams Alarcón, volante que milita en Boca Juniors, rival directo de la UC en el máximo certamen continental.

¿Qué jugador quiere U Católica?

La información surgió en el contexto del supuesto interés de la UC por Francisco González de O’Higgins. Hevia descartó esa opción de entrada: “No tiene cupos de extranjeros”, señaló. Ante la pregunta de su compañero Nicolás Peric por la situación de Matías Palavecino, el periodista abrió una nueva pista. “La Católica busca un extremo por los dos costados que es chileno”, dijo primero, para luego precisar: “Sondea la posibilidad de Williams Alarcón”.

Hevia calificó la operación como “una oportunidad de mercado”, considerando el momento que vive el jugador en Argentina.

¿Cuál es el presente de Williams Alarcón en Boca Juniors?

Alarcón atraviesa su peor momento en Boca Juniors. En lo que va de la temporada acumula 340 minutos en 5 partidos entre la Liga Argentina y la Copa Argentina, sin haber debutado en la Copa Libertadores. Su última aparición con la camiseta xeneize fue el 28 de febrero en el empate 1-1 ante Gimnasia, donde jugó 53 minutos.

El chileno tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028, pero su falta de continuidad abre la posibilidad de una cesión o transferencia anticipada. Para la UC, que necesita liberar un cupo de extranjero para inscribir a cualquier refuerzo, Alarcón representa una ventaja concreta: es chileno y no ocupa cupo.

Con la UC con grandes opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026 tras su victoria en Ecuador, y a cuatro puntos del líder del Campeonato Nacional, la dirigencia de Cruzados busca potenciar el plantel de Daniel Garnero para competir en ambos frentes en la segunda mitad del año.