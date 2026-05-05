Universidad Católica tiene un duelo importantísimo este miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas en el Claro Arena: recibe a Cruzeiro por la cuarta fecha del Grupo D de Copa Libertadores, y un triunfo le garantizará competencia internacional en el segundo semestre. El técnico Daniel Garnero confirmó la oncena: la misma que derrotó a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, con un solo ajuste respecto al equipo que venció al propio Cruzeiro en Belo Horizonte.

Garnero apostó fuerte por este partido: hizo descansar el fin de semana a varios titulares en el duelo por Copa de la Liga, mientras que Fernando Zampedri, Clemente Montes y Eugenio Mena sí tuvieron minutos como parte del plan de rodaje. La duda más relevante de la semana era Fernando Zuqui, quien arrastraba una virosis respiratoria, pero el volante se recuperó a tiempo y estará disponible.

¿Por qué Garnero repite formación ante Cruzeiro?

Con ese panorama despejado, Vicente Bernedo irá al arco; Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Mena formarán la línea de cuatro; Jhojan Valencia, Zuqui y Cristián Cuevas ocuparán el mediocampo; y el tridente ofensivo lo completarán Justo Giani, Montes y Zampedri.

El esquema que derrotó a Barcelona en Guayaquil funcionó sobre la base de un mediocampo físico con Valencia como ancla y Zuqui como conector entre líneas, liberando a Cuevas para proyectarse. Ese mismo circuito fue el que generó los desequilibrios en Belo Horizonte, donde la UC escribió una de las páginas más recordadas del último tiempo en torneos continentales.

La recuperación de Zuqui es el dato más relevante de la semana. Sin él, Garnero no dispone de un reemplazante natural que cumpla simultáneamente las funciones de creación y filtro en el medio: Cuevas es más ofensivo, y ningún otro volante del plantel replica ese perfil. Su presencia no solo resuelve una duda, sino que mantiene intacto el bloque que la UC ha pulido en las últimas tres fechas del grupo.

¿Qué necesita UC para clasificar esta noche?

Un triunfo ante Cruzeiro dejaría a la UC con posibilidades matemáticas concretas de avanzar a octavos de final y, como mínimo, garantizaría copa internacional para el segundo semestre. En el fútbol chileno es algo de suma importancia: los ingresos por participación en torneos Conmebol condicionan el presupuesto del mercado de pases de julio. Perder esa opción esta noche obligaría al club a depender de resultados ajenos en las dos fechas restantes.

El escenario puede acelerarse incluso antes de que la UC salte al campo: si Boca Juniors derrota a Barcelona de Guayaquil en el partido paralelo de la jornada, la clasificación de la UC quedaría prácticamente sellada con una victoria. Garnero, sin embargo, declaró que prefiere definirlo en cancha y ante su gente, sin esperar que otros resuelvan lo que el equipo puede resolver solo.